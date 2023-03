Fora do G-4 da Taça Guanabara, primeira fase do Campeonato Carioca, o Botafogo volta a campo neste domingo, às 16h, para enfrentar o Resende, que luta contra o rebaixamento. A partida, válida pela décima e penúltima rodada, será realizada no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).

O Botafogo foca uma vaga nas semifinais, mas não chega em bom momento, pois perdeu os últimos dois jogos, justamente os clássicos para Vasco, por 2 a 0, e Flamengo, por 1 a 0. No meio da semana, apesar de ter avançado na Copa do Brasil, a conquista veio nos últimos minutos e com empate por 1 a 1 com o Sergipe. O Botafogo iniciou a rodada na quinta colocação com 16 pontos.

Vindo de quatro derrotas seguidas no Carioca e eliminação na Copa do Brasil, o Resende iniciou a rodada em 11º e penúltimo lugar, com quatro pontos, à frente apenas do Boavista. Apenas o último colocado será rebaixado.

Além do mau momento, o técnico Luís Castro tem nada menos do que três desfalques por cartão vermelho. O zagueiro Joel Carli, o lateral-esquerdo Marçal e o atacante Tiquinho Soares foram expulsos diante do Flamengo. Tiquinho também está suspenso preventivamente por 30 dias pelo TJD-RJ por conta de uma cabeçada no árbitro e não poderia jogar de qualquer forma.

A boa notícia é que o lateral-direito Rafael e o zagueiro Adryelson voltam após suspensões, também por cartões vermelhos. O defensor, aliás, deve voltar ao time titular junto com Victor Cuesta. No ataque, Matheus Nascimento e Carlos Alberto disputam uma vaga.

Depois de reconhecer as más atuações do Botafogo, Luís Castro pediu que o time se entregue nos treinos para entrar no G-4. “Temos tentado colocar o time ao melhor nível e não temos conseguido. Quando não se consegue, só há uma forma: continuar trabalhando e tentando melhorar através do treino. Agora vamos buscar a vitória para entrar na zona de classificação do Carioca.”

Mesmo com as derrotas, o técnico Sandro Sargentim não deve fazer muitas mudanças na escalação que perdeu para o Ferroviário-CE, por 2 a 1, na Copa do Brasil. Aliás, o comandante vem buscando repetir a escalação, mas sem sucesso devido a suspensões e lesões. Para esta rodada, não poderá contar com Igor Bolt, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas ele não foi titular na partida do meio da semana.