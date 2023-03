O legado de Sebastián ‘Loco’ Abreu no Botafogo ganhará novos capítulos em breve com a contratação do filho do jogador, Diego, para as categorias de base. O jovem de 129 anos foi oficializado nesta sexta-feira e caso se destaque terá oportunidade de tentar repetir as façanhas do pais na equipe principal.

Loco Abreu foi destaque do time em 2020, ano no qual o Botafogo foi campeão do Carioca ao ganhar o título da Taça Guanabara com 2 a 0 sobre o Vasco e da Taça Rio diante do Flamengo, com 2 a 1 e direito a gol de cavadinha do centroavante em cobrança ousada de pênalti. A campanha no clube levou o uruguaio a colocar seus pés na calçada da fama do Maracanã.

Agora, o atacante espera que seu filho, goleador da base uruguaia com mais de 100 gols e já defendendo as cores da seleção uruguaia, dê continuidade em sua brilhante história no Rio com a camisa do Botafogo.

“Bienvenido! Diego Abreu é o novo reforço da base do Botafogo! O jovem atacante uruguaio integra a equipe sub-20 do Fogão”< informou o clube, ao oficializar a contratação.

“Muito feliz em poder vestir a camisa do Fogão, é um clube onde eu posso continuar crescendo como jogador e pessoa. Já tenho uma história aqui, acompanhava os jogos quando era pequeno e agora poder fazer parte dessa família é algo incrível para mim”, disse Diego, revelando que mesma criança, não perdia as partidas do pai no clube.