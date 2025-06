O técnico Renato Paiva comanda treino do Botafogo (Crédito: Divulgação/Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo anunciou na madrugada desta segunda-feira a demissão do técnico Renato Paiva. A saída acontece menos de 48 horas depois da eliminação do clube para o Palmeiras nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Os cariocas foram derrotados por 1 a 0 na prorrogação, no sábado.

“O clube agradece Paiva e seus auxiliares pelos serviços prestados ao Glorioso nos últimos meses – com destaque para a vitória histórica contra o Paris Saint-Germain, na Copa do Mundo de Clubes, e a classificação para as oitavas de final da Libertadores e Copa do Brasil”, escreveu o Botafogo, em comunicado oficial.

Internamente, John Textor, dono da SAF do Botafogo, demonstrou insatisfação pela estratégia excessivamente cautelosa adotada por Paiva contra o Palmeiras. Em reunião com o elenco, o acionista americano fez questão de ressaltar a equipe desempenhando um futebol ofensivo.

“John Textor e a diretoria do Departamento de Futebol estão no mercado em busca de um novo técnico para o desafio de continuar no caminho dos títulos, lutando pelos bicampeonatos da Libertadores e do Brasileiro e pelo inédito título da Copa do Brasil”, completa a nota.

O Botafogo retorna ao Brasil nesta terça-feira, 1º de julho. Os jogadores vão ganhar folga e voltam aos treinos na próxima semana, ainda sem data definida. A diretoria trabalha para o novo técnico estar com o grupo já na reapresentação do elenco. O próximo compromisso será no dia 12 de julho, em Brasília, no clássico com o Vasco pelo Brasileirão.

Formado no Benfica e campeão equatoriano pelo Independiente Del Valle, Renato Paiva chegou ao Botafogo sob desconfiança da torcida pelo trabalho ruim à frente do Bahia em 2023. Pesou contra o português a missão de substituir o compatriota Artur Jorge, campeão da Copa Libertadores e do Brasileirão pelo time carioca na temporada passada, e a impaciência dos torcedores depois de a diretoria demorar 55 dias para contratar o substituto, perdendo facilmente os títulos da Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana para Flamengo e Racing-ARG, respectivamente.

Aos trancos e barrancos, o Botafogo viajou para os Estados Unidos classificado às oitavas de final da Libertadores – o adversário será a LDU, do Equador – e no G-6 do Brasileirão. Após o jogo adiado da equipe na rodada anterior, os cariocas se encontram na oitava colocação com 18 pontos, a seis do líder Flamengo, com 24.

Na primeira fase do Mundial, o Botafogo surpreendeu ao conseguir se classificar às oitavas de final apesar de ter caído no “grupo da morte”. A equipe derrotou os anfitriões Seattle Sounders e bateu por 1 a 0 o PSG, atual campeão da Champions League. Na rodada derradeira, jogou com o regulamento debaixo do braço e perdeu para o Atlético de Madrid, mas se classificou por ter saldo de gols superior aos espanhóis.

JOHN TEXTOR RENUNCIA AO COMANDO DO LYON

Além da demissão de Renato Paiva, John Textor anunciou outras decisões importantes na madrugada desta segunda-feira. O magnata americano renunciou ao comando do Lyon, clube cujo é sócio majoritário no França. Ele nomeou o alemão Michael Gerlinger como CEO, enquanto a americana Michele Kang, que já havia comprado o time feminino do Lyon em 2023, assume a presidência.

Textor anunciou a decisão por meio de nota oficial publicada pela Eagle Football, holding multiclubes da qual é dono, que as mudanças passam pela decisão de concentrar as atenções no Botafogo. Ele informou também que deve adquirir um novo clube na Inglaterra após a venda da sua parte nas ações do Crystal Palace por R$ 1,4 bilhão.

“Em um nível pessoal, estou realmente ansioso pela redução das minhas responsabilidades de gestão diária na Europa, para que eu possa me concentrar em mercados onde temos total liberdade para administrar nossos clubes de futebol… para investir, inovar, crescer e competir. OL (Lyon) em ótimas mãos com Michele, e vou me concentrar em Botafogo, Daring Brussels e em nosso próximo clube na Inglaterra”, disse o norte-americano.

A saída de Textor do comando do Lyon coincide com o rebaixamento administrativo do clube pela Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da Liga de Futebol Profissional da França (LFP). Em sua avaliação, o órgão esportivo decidiu que o clube não terá condições de cumprir com suas obrigações financeiras na próxima temporada europeia, que começa em agosto. O clube recorreu e a decisão final sai nesta segunda-feira.

Em outubro de 2024, a Eagle Football anunciou um plano de recapitalização que visa a levantar US$ 1,1 bilhão (R$ 6,7 bilhões) como parte do processo para entrar na Bolsa de Valores de Nova York. A maior parte do valor seria para quitar as dívidas da holding, por meio justamente da venda da participação no Crystal Palace, e por Oferta Inicial de Ações (IPO, sigla em inglês).