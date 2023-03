O Botafogo se classificou para a final da Taça Rio, torneio que reúne as equipes que ficaram entre 5º e 8º na Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, ao derrotar a Portuguesa, por 3 a 1, nesta segunda-feira, em Volta Redonda.

A equipe botafoguense vai decidir o título com o Audax, que eliminou o Nova Iguaçu. O time campeão garante participação na Copa do Brasil do ano que vem.

As equipes procuraram o ataque desde o início. O Botafogo foi mais presente no campo de ataque e teve boa chance com Marçal, que errou por pouco a meta do goleiro Bruno. A Portuguesa tinha bom toque de bola, mas não incomodava Lucas Perri.

Aos 26 minutos, Bruno errou na saída de bola e Eduardo não perdoou: 1 a 0, Botafogo. A desvantagem no placar tirou o equilíbrio emocional dos jogadores da Portuguesa.

Aos 30 minutos, Lucas Piazon teve grande oportunidade para ampliar o placar para o Botafogo, mas Bruno fez grande defesa. No rebote, Lucas Fernandez também parou no goleiro da Portuguesa.

Valente, a Portuguesa tentou furar o bloqueio adversário e conseguiu aos 44 minutos. Yuri fez grande jogada pela ponta esquerda e cruzou. A zaga do Botafogo falhou, a bola passou por três jogadores da Portuguesa, mas não por Elicley: 1 a 1.

A etapa final foi ainda mais interessante, pois a Portuguesa encontrou mais espaços para também criar no ataque. Aos cinco minutos, Elicley perdeu grande chance para virar o placar, enquanto aos sete, Piazon cabeceou, mas Bruno fez mais uma boa defesa.

Aos 24 minutos, o gol saiu em jogada que teve início em bola parada. Victor Cuesta aproveitou um escanteio cobrado pela esquerda para fazer o segundo gol do Botafogo.

Precisando da virada para se classificar para a final, a Portuguesa se soltou completamente no ataque e o Botafogo aproveitou para contra-atacar e definir a vitória. Eduardo, um dos melhores em campo, tabelou com Carlos Alberto, que cruzou para Raí: 3 a 1.