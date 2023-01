Ainda sem engrenar no Campeonato Paulista, Botafogo e Guarani se enfrentam neste sábado, às 20h40, no estádio Santa Cruz, pela quinta rodada. A dupla ainda não definiu se lutará pela classificação ou contra o rebaixamento.

O Botafogo não vence há três jogos, sendo que na última rodada empatou por 1 a 1 com o Santo André, mas atuando fora de casa. O time de Ribeirão Preto é o segundo colocado do Grupo A, com cinco pontos, atrás apenas do Red Bull Bragantino, com sete. O Santos tem cinco, enquanto a Inter de Limeira soma quatro.

O Guarani, por outro lado, vem de derrota por 2 a 1 frente ao Corinthians, resultado que gerou inúmeras críticas ao técnico Mozart Santos pelo comportamento passivo do time. O Guarani é o terceiro colocado do Grupo B, com quatro pontos. O São Paulo tem oito, enquanto o Mirassol soma quatro. Na lanterna, o Água Santa tem dois.

O técnico Paulo Baier quebra a cabeça para definir quem será o goleiro titular do Botafogo. Rafael Pascoal é o atual dono da posição, mas Matheus Albino atuou diante do Santo André e acabou sendo o principal destaque, o que deve lhe garantir a presença na equipe para a partida deste sábado.

“Já tínhamos um planejamento com o Tedeschi (preparador de goleiros) de que cada goleiro jogaria três partidas consecutivas e o Matheus foi muito bem neste primeiro jogo. O Rafael jogou os três primeiros, agora é a vez do Matheus. Depois vamos definir quem seguirá como titular”, disse Paulo Baier.

Mas nem tudo é alegria para o treinador. Lucas Dias e Guilherme deixaram o duelo diante do Santo André reclamando de dores e devem ser vetados. Com isso, Gustavo Henrique assumiria a função na defesa, enquanto Tarik voltaria para o meio de campo.

No Guarani, o técnico Mozart Santos terá vários problemas para escalar o time que enfrenta o Botafogo. Vetado pelo departamento médico, o atacante Nicolas Careca sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda.

Outros três jogadores considerados titulares seguem vetados pelos médicos: os atacantes Bruno José e Derek, além do meia Giovanni. O técnico bugrino indicou que Jenison será escalado no ataque, enquanto Yago deverá aparecer entre os titulares na vaga de Alan Santos.