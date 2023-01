Em um jogo sem muita emoção e com o assistente paralisando a partida para ir ao banheiro, Botafogo e Mirassol ficaram no empate por 1 a 1 neste domingo à noite, no estádio Santa Cruz, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Alex Ang Ribeiro paralisou o duelo por cinco minutos.

O resultado deixou o Botafogo na liderança do Grupo A, com os mesmos quatro pontos de Santos, Red Bull Bragantino e Inter de Limeira. O Mirassol, que ainda não venceu, tem um ponto, no terceiro lugar do Grupo B, que tem São Paulo (cinco), Guarani (quatro) e Água Santa, em último, com um.

O primeiro tempo foi de muito equilíbrio e de poucas chances claras de gol. O Botafogo aproveitou o fator casa para pressionar o adversário e conseguiu abrir o placar aos 26 minutos. Vidal cruzou, Osman ajeitou de cabeça e Robinho testou firme para o fundo das redes.

O Botafogo “sentou” no resultado e ficou esperando o Mirassol, que respondeu aos 34 minutos. Zé Roberto aciona Negueba. Sem ângulo, o atacante chutou cruzado para fora. O gol de empate, no entanto, saiu aos 45. Após cobrança de escanteio de Camilo, Zé Roberto cabeceou para deixar tudo igual.

O jogo ficou marcado pela paralisação de cerca de cinco minutos por causa do auxiliar Alex Ang Ribeiro, que precisou ir ao banheiro. A partida recomeçou apenas quando ele voltou para o campo, celebrado pela torcida.

No segundo tempo, ficou evidente o desgaste físico de ambos os times. O Mirassol chegou a ficar mais com a bola, mas criou poucas chances, uma delas aos três minutos. Zé Roberto chutou rasteiro e viu o goleiro Rafael Pascoal fazer boa defesa.

A partir daí o jogo caiu muito de produção. Os técnicos Catalá e Paulo Baier tentaram mexer, mas não conseguiram dar fôlego novo para as equipes. Sendo assim, o Botafogo recuou, segurou o rival e confirmou mais três pontos na tabela de classificação.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Santo André na quarta-feira, às 20h30, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Na quinta-feira, às 19h30, o Mirassol desafia o São Bernardo, no José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 1 MIRASSOL

BOTAFOGO – Rafael Pascoal; Lucas Dias, Marcel e Diogo Silva; Vidal (Thássio), Tárik, Filipe Soutto (Mantuan) e Jean; Salatiel (Edson Carioca), Robinho (Guilherme) e Osman (Lucas Lourenço). Técnico: Paulo Baier.

MIRASSOL – César; Zé Mateus (Lucas Ramon), Luiz Gustavo, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Yuri Lima (Flávio), Danielzinho, Gabriel (Marcelo) e Camilo (Fernandinho); Negueba e Zé Roberto (Kauan). Técnico: Ricardo Catalã.

GOLS – Robinho, aos 26, e Zé Roberto, aos 45 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Lucas Canetto Bellote

CARTÕES AMARELOS – Marcel e Tárik (Botafogo); César, Flávio,Yuri Lima e Zé Roberto (Mirassol)

LOCAL – Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).