Depois de um ano no comando do time, o técnico Luís Castro e o mandatário da SAF, John Textor, vivem sua primeira grande crise no Botafogo. Eliminado do Campeonato Carioca, o clube tem apenas a Copa do Brasil para tentar salvar o primeiro semestre. Nesta quarta-feira, às 20h, o Botafogo entra em campo no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), pressionado por um resultado positivo e um bom desempenho, contra o Brasiliense, em jogo único pela segunda fase da competição. Em caso de empate, a vaga será definida na disputa de pênaltis.

A paciência do torcedor botafoguense parece ter acabado. Eliminado no Campeonato Carioca após bom início, o clube vem em queda livre em rendimento. Para chegar na segunda fase da Copa do Brasil, o clube carioca contou com a ajuda do regulamento, já que empatou por 1 a 1 com o Sergipe, em uma partida para lá de polêmica e com gol aos 54 minutos. A crise também passa pela questão financeira e a Copa do Brasil dá prêmios altos em dinheiro. Até o momento o Botafogo arrecadou R$ 3,1 milhões e pode arrecadar mais R$ 2,1 milhões, caso avance à terceira fase.

Já o Brasiliense chega como franco atirador. Clube tradicional, já chegou a fazer a final da Copa do Brasil contra o Corinthians, mas acabou ficando com o vice-campeonato, em 2002. Nesta edição, avançou ao vencer o mineiro Athletic por 1 a 0 e embolsou até o momento R$ 1,65 milhão em premiação.

Luís Castro terá a volta do lateral-direito Marçal e do atacante Tiquinho Soares que cumpriram suspensão. Recuperado de lesão, o lateral Rafael pode aparecer entre os relacionados. Quem deve pintar como novidade é o meia Eduardo, que está em transição física e o lateral-direito Leonel Di Plácido, que pode estrear pelo Botafogo.

Por outro lado, o técnico português não poderá contar com o goleiro Gatito Fernández e o meia Patrick de Paula. A dupla está entregue ao departamento médico do clube. Um dos pilares do time, o meia Tchê Tchê comentou sobre a partida: “É uma competição de tiro curto, são pouquíssimos jogos para ficar perto de conquistar um título. Sabemos que estamos um pouco aquém do que tínhamos apresentado no início do ano. Estamos buscando essa melhora e tem que ser uma resposta rápida” disse o volante.

Do lado do Brasiliense, o clube é comandado pelo técnico Roberto Cavalo e conta com vários conhecidos do futebol brasileiro como o atacante Hernane Brocador, e a dupla Yuri Mamute e Kieza. Todos já defenderam as cores do Botafogo. Para a partida, o clube foi buscar jogadores que estavam emprestados ao Samambaia-DF, rival no estadual. Com isso, os defensores Wallace, Dharllyson e Romário, o meia Lila e o atacante Matheus Barboza, ficam à disposição do treinador.

Os desfalques ficam por conta dos zagueiros Gustavo Henrique e Keynan, o volante Aldo e os atacantes Luquinhas, Tobinha e Vitor Santarém. Com isso, os experientes Hernane Brocador e Kieza brigam por uma vaga ao lado de Yuri Mamute no ataque.

OUTROS JOGOS

A quarta-feira ainda reserva outros jogos pela segunda fase da Copa do Brasil. Às 15h, no duelo dos ‘novas’, após eliminar o Vitória-BA pelo placar de 2 a 0, o Nova Iguaçu-RJ encara na Baixada Fluminense, o Nova Mutum-MT, que despachou o Londrina-PR, por 4 a 2.

No horário das 19h acontecem três confrontos. Um deles é entre Águia de Marabá-PA contra o Goiás-GO, em Marabá (PA). O time paraense eliminou o Botafogo-PB, por 2 a 1, enquanto os goianos avançaram com um empate por 1 a 1, com o ASA-AL. Outro beneficiado pelo empate por 1 a 1 foi o Ituano-SP, que eliminou o Princesa de Solimões-AM e encara o Ceará-CE, em Itu (SP), que venceu a Caldense-MG por 3 a 0.

Também beneficiado pelo regulamento, o Atlético-GO, que após empatar sem gols com o Atlético-BA avançou para a segunda etapa, encara o Volta Redonda-RJ, que, por sua vez, venceu o Falcon-SE por 3 a 0. A partida será disputada em Goiânia (GO).

Em jogo isolado no horário das 19h30 em Maceió, o CRB-AL que superou o União Rondonópolis-RO pelo placar de 1 a 0 enfrenta o Operário-MS, que eliminou o xará Operário-PR, também por 1 a 0. E fechando a rodada, Ypiranga-RS e Red Bull Bragantino medem forças em Erechim (RS). A dupla também foi beneficiada pelo o empate na primeira fase. Os gaúchos empataram por 1 a 1 com o São Francisco-AC, mesmo placar entre Bahia de Feira-BA e Bragantino.

Na semana passada, sete clubes já garantiram o passaporte para a terceira fase. São eles: Santos, Brasil de Pelotas, Bahia, Náutico, Botafogo-SP, Remo e Tombense. A terceira fase é a considerada a chave mais difícil, pois nela entram os times que disputam a Libertadores.