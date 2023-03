Cinco jogos irão encerrar, nesta quinta-feira, os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2023. O maior destaque fica para o Botafogo, que de volta à elite nacional, tenta fazer jus ao favoritismo para avançar sem sustos diante do Sergipe.

O duelo está marcado para as 20h, na Arena Batistão, em Aracaju (SE). Apesar de ter 30 participações no torneio, o Botafogo nunca conseguiu ser campeão e agora com o investimento de John Textor tenta sair da fila. Sua melhor participação aconteceu em 1999, quando foi vice-campeão, perdendo o título para o Juventude.

Para essa importante partida, uma das primeiras decisões de 2023 para o Botafogo, o técnico Luís Castro tem algumas novidades e outras baixas. Após cumprirem suspensão no Campeonato Carioca, o zagueiro Adryelson e o lateral Rafael estão de volta. Assim como o zagueiro Philipe Sampaio, recuperado de lesão.

Por outro lado, o volante Patrick de Paula será desfalque porque precisará passar por cirurgia no joelho. Já o zagueiro Joel Carli e o volante JP Galvão não foram relacionados por conta do desgaste físico.

Do outro lado, o Sergipe chega embalado pela quarta colocação no Campeonato Sergipano e tem como destaque o atacante Braga, vice-artilheiro do estadual com três gols marcados.

OUTROS DESTAQUES

Outros destaques são Criciúma, Sampaio Corrêa, Botafogo-PB e América-RN, times que figuram nas primeiras divisões nacionais. Depois de vencer o sorteio com o Guarani para definir com quem ficaria a última vaga da Copa do Brasil, o Criciúma – que está em uma crescente no Campeonato Catarinense – encara o Real Ariquemes-RO, no Estádio Valerião, às 16h30, em Rondônia.

Também à tarde, mas um pouco mais cedo, às 16h, o Botafogo-PB encara o Águia de Marabá-PA, no estádio Zinho Oliveira. Já à noite, às 19h15, Iguatu-CE e América-RN fazem um duelo nordestino, no Estádio Morenão, no interior do Ceará. Por fim, Maringá-PR e Sampaio Corrêa-MA jogam no Willie Davids, às 20h.

ATRATIVO FINANCEIRO

A Copa do Brasil é sempre uma oportunidade para os times ganharem um respiro financeiro. Para os clubes sem investimentos altos, as premiações podem mudar a realidade por bom tempo. Ao todo, serão R$ 420 milhões distribuídos pela CBF.

Nas duas primeiras fases, os valores mudam de acordo com a divisão a qual cada clube participa. Na primeira, os da Série A ganham R$ 1,4 milhão, os da Série B R$ 1,25 milhão, e os outros R$ 750 mil. Na segunda fase, os valores são ajustados para R$ 1,7 milhão, R$ 1,4 milhão e R$ 900 mil, respectivamente.

A partir daí, os valores são iguais para todos, começando por R$ 2,1 milhões. O campeão garante R$ 70 milhões e o vice R$ 30 milhões.

REGULAMENTO

Na primeira e segunda fases, os times fazem confronto único, com o pior time no ranking da CBF como mandante. Na fase de estreia, porém, o melhor time no ranking tem a vantagem do empate. Na fase seguinte, em caso de empate, a vaga será definida nos pênaltis.

A partir da terceira fase, os duelos são feitos em dois jogos e, em caso de empate no placar agregado, a definição também vai para os pênaltis.

Nesta fase, a competição também ganha 12 participantes: Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Athletico, Atlético-MG e Fortaleza (times da Libertadores), São Paulo (nono colocado no último Brasileirão), Cruzeiro (campeão da Série B), Sport (vice-campeão da Copa do Nordeste) e Paysandu (campeão da Copa Verde).

CONFIRA OS JOGOS DE QUINTA-FEIRA:

16h

Águia-PA x Botafogo-PB

16h30

Real Ariquemes-RO x Criciúma-SC

19h15

Iguatu-CE x América-RN

20h

Sergipe-SE x Botafogo-RJ

Maringá-PR x Sampaio Corrêa-MA