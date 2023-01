Desde o meio do Brasileirão que o volante Marlon Freitas já tinha um acordo com o Botafogo. O jogador fechou o ano no Atlético-GO e foi oficializado nesta sexta-feira. O acordo assinado com os cariocas é até dezembro de 2025 e o reforço chega para ser titular.

“Marlon Freitas é do Botafogo! Seja bem-vindo ao clube mais tradicional”, foi um dos posts de boas-vindas feito nas redes sociais. “Hora de explodir a tela para o novo reforço do Fogão! Vem comigo!”, continuou o clube, definindo seu reforço de 27 anos como cinco estrelas em desarmes, visão de jogo, liderança e força no chute.

Em um vídeo, o Botafogo postou diversos gols de Marlon Freitas em bombas de fora da área. Após assinar o acordo e vestir a camisa, Marlon Freitas ainda repetiu um gesto tradicional de contratados, ao beijar o escudo do clube.

“Chegou a hora de vestir preto e branco para o meio-campo Marlon Freitas, novo reforço do Botafogo! De volta ao Rio de Janeiro, o jogador de 27 anos, destaque nas três últimas temporadas pelo Atlético Goianiense, foi aprovado nos exames médicos e iniciará os trabalhos com os demais companheiros na segunda-feira”, informou o Botafogo.

O jogador utilizou seu Instagram para festejar o contrato assinado. “Eu sou um privilegiado de viver esse momento, essa sensação, mas pode acreditar quer sou merecedor de tudo que consigo na vida”, afirmou, antes de mandar uma mensagem à torcida. “Não posso prometer que nunca falharei, mas posso prometer que jamais deixarei de tentar.”