Em jogo marcado por oscilação, o Botafogo não saiu do empate sem gols com o Nova Iguaçu na noite desta quarta-feira, no Estádio Luso Brasileiro, no Rio. O time alvinegro dominou a etapa inicial, mas sofreu com a saída de Carlos Alberto, um dos destaques do time, por lesão, antes do intervalo. Voltou a jogar bem, principalmente no segundo tempo, mas não conseguiu furar a defesa adversária. A partida foi válida pela sexta rodada da Taça Guanabara.

Com o empate, o Botafogo soma dez pontos, na terceira colocação, mas tem um jogo a menos, pois o clássico com o Vasco, pela terceira rodada, foi adiado. O Nova Iguaçu chegou a seis e aparece em sétimo.

O Botafogo começou muito bem a partida e dominou nos primeiros minutos. Philipe Sampaio levou muito perigo ao completar cobrança de escanteio, de cabeça, muito perto da trave. O time continuou pressionando e teve outras chegadas com Marlon Freitas e Matheus Nascimento. Outro jogador que estava bem era Carlos Alberto, mas ele sofreu um carrinho e sentiu dores. Após tentar voltar para o jogo, caiu novamente e foi substituído, o que prejudicou muito o Botafogo.

Com isso, o Nova Iguaçu equilibrou mais o jogo e teve algumas chances, principalmente com Nathan Palafoz, que finalizou duas vezes de cabeça, uma para fora e outra defendida pelo goleiro. Em outro lance, Bruninho arriscou em rebote, mas Douglas Borges fez nova defesa.

Na volta para o segundo tempo, o Nova Iguaçu seguiu levando perigo e quase marcou com Nathan Palafoz, que não alcançou cruzamento na pequena área. Com algumas mudanças, o Botafogo voltou a dominar a partida e respondeu com Gustavo Sauer, que acertou o travessão. Tiquinho, Victor Sá e Philipe Sampaio também tentaram sem sucesso.

O Botafogo tentou buscar a vitória até o fim e Victor Sá levou certo perigo ao chutar da entrada da área, mas para fora. A principal chance veio de um escanteio. Daniel Borges cobrou e Philipe Sampaio cabeceou bem, mas o goleiro Anderson Max salvou o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu ainda teve gol anulado e falta perigosa no fim, mas o placar não se movimentou.

O próximo desafio do Botafogo será o Boavista, no domingo, às 16h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Nova Iguaçu só joga na terça-feira, às 21h10, quando enfrenta o Vasco, também no Mané Garrincha.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 0 NOVA IGUAÇU

BOTAFOGO – Douglas Borges; Daniel Borges, Philipe Sampaio, Segovia e Hugo (Marçal); Danilo Barbosa, Patrick de Paula (Gabriel Pires) e Marlon Freitas; Gustavo Sauer, Carlos Alberto (Luis Henrique) (Tiquinho Soares) e Matheus Nascimento (Victor Sá). Técnico: Luís Castro.

NOVA IGUAÇU – Anderson Max; Léo Fernandes, Matheus Alves, Gabriel Pinheiro e Bruninho; Paulo Henrique (Léo Índio), Gustavo Nicola (Caio Miranda) e Ícaro (Marquinho Macaé); Andrey Dias (Gabriel Canela), Nathan Palafoz (Léo Jacó) e Andrezinho. Técnico: Carlos Vitor.

ÁRBITRO – Rafael Martins de Sá.

CARTÕES AMARELOS – Daniel Borges, Patrick de Paula e Marlon Freitas (Botafogo). Matheus Alves, Paulo Henrique, Ícaro e Marquinho Macaé (Nova Iguaçu).

RENDA – R$ 46.362,00.

PÚBLICO – 1.814 presentes.

LOCAL – Estádio Luso Brasileiro, no Rio.