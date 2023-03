Apesar de vir de vitória, o Botafogo entra em campo pressionado na 11ª e última rodada da Taça Guanabara, primeira fase do Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira, às 21h10, enfrenta a Portuguesa, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, precisando vencer e ainda contar com uma combinação de resultados para garantir vaga às semifinais.

Na rodada passada o Botafogo venceu o Resende por 2 a 0 e chegou aos 19 pontos, em quinto lugar, uma posição fora do G-4, que tem Flamengo, já classificado, com 23, Fluminense, virtualmente classificado, com 22, Vasco, com 20, e Volta Redonda, com 19.

Além de vencer, o Botafogo precisa de um tropeço (empate ou derrota) de Volta Redonda diante do Boavista ou do Vasco, que em São Januário é favorito diante do Bangu, sétimo colocado com 12 pontos. Se empatar, a situação piora porque o Botafogo precisa que o Volta Redonda seja derrotado pelo Boavista, vice-lanterna, com cinco pontos, e que também precisa vencer para evitar o rebaixamento numa disputa com o Resende, lanterna com quatro.

O Botafogo até poderia igualar a pontuação do Fluminense (22), em caso de derrota tricolor para o Flamengo, mas a desvantagem no saldo de gols é muito grande (15 a 8 para o Fluminense). A Portuguesa é a oitava colocada com dez pontos e tenta uma vaga na Taça Rio, que reunirá os times que ficarem do quinto ao oitavo lugar.

Para o jogo decisivo, o técnico português Luís Castro não poderá contar com o lateral-esquerdo Marçal e o atacante Tiquinho, suspensos pelo TJD-RJ por conta da confusão no clássico com o Flamengo. Além disso, Patrick de Paula, Rafael e Eduardo seguem lesionados. Assim, a tendência é que a base do último seja mantida, quando o Botafogo fez 2 a 0 em cima do Resende, com gols de Carlos Alberto e Matheus Nascimento.

Luís Castro pediu aos jogadores para focar apenas em seu duelo e fazer sua parte. “O que nos interessa é recuperar os jogadores porque teremos uma partida complicada e temos muitos desfalques. Precisamos focar primeiro no que podemos controlar, ou seja, o nosso jogo contra a Portuguesa. Vamos buscar a vitória e depois olhamos para os outros jogos”, planejou.

Brigando por uma vaga na Taça Rio, o técnico Felipe Surian precisará realizar ao menos uma mudança. O zagueiro Fredson foi expulso no empate por 1 a 1 com o Audax e cumprirá suspensão. Assim, Reginaldo deve ser o escolhido para entrar.