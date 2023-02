A partida entre Botafogo e São Bento, nesta terça-feira, às 19h30, marca o início da nona rodada do Campeonato Paulista. Vice-líderes de seus grupos, os times vêm de resultados opostos, mas querem se manter na zona de classificação. O duelo será realizado no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Na última rodada, o Botafogo se reabilitou de duas derrotas seguidas ao vencer a Ferroviária, por 2 a 1, em Araraquara. Com isso, assumiu a vice-liderança do Grupo A, com 11 pontos, atrás apenas do Red Bull Bragantino, com 14. Inter de Limeira, com dez, e Santos, com nove, completam a chave.

O São Bento vem de duas derrotas seguidas. Perdeu para o Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro, e foi derrotado pelo Guarani, por 1 a 0, em casa, e está há quatro jogos sem vencer, sendo três derrotas. Mesmo assim, segue na segunda posição do Grupo C com nove pontos, atrás do Corinthians, com 14, e à frente de Ituano, com seis, e Ferroviária, com quatro. O time de Itu, porém, tem um jogo a menos, diante do São Bernardo.

Rivais desde 1954, São Bento e Botafogo mediram forças 100 vezes, com retrospecto favorável ao Botafogo: 38 vitórias contra 35 do rival, além de 26 empates. O São Bento não vence há seis anos, quando fez 2 a 0 na Série C de 2017, em Ribeirão Preto. No último encontro, em 2021, em confronto direto pela permanência na elite estadual, o Botafogo venceu por 2 a 0, no estádio Santa Cruz, rebaixando o São Bento.

Após a vitória, a tendência é que Paulo Baier mantenha a escalação em busca da vitória em casa. O goleiro Matheus Albino, o lateral-esquerdo David Luís e o atacante Robinho seguem no departamento médico.

Apesar do bom resultado, o Paulo Baier pediu calma ao Botafogo. “Acho que demos um passo muito grande, mas temos que ter calma. Estamos muito perto, mas ainda precisamos somar pontos. Agora é importante vencer o São Bento em casa para consolidar esse momento.”

No lado do São Bento, o técnico Paulo Roberto Santos, apesar do mau momento, não deve fazer muitas mudanças. Entretanto, pode ter o retorno do volante Lucas Lima, que foi desfalque por lesão no tornozelo. Ele já voltou aos treinos e será reavaliado. O atacante Cristiano e o meia Renan Mota são nomes que entraram bem no último jogo e podem ganhar chance entre os titulares.

Paulo Roberto admitiu a instabilidade e pediu mais concentração ao time para iniciar reação. “Se você tem uma sequência como essa, óbvio que algo não está funcionando. Mas não vejo como falta de intensidade, queda de rendimento. Talvez falta concentração e vamos trabalhar para melhorar a situação.”

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X SÃO BENTO

BOTAFOGO – Rafael Pascoal; Vidal, Gustavo Henrique, Diogo Silva e Jean; Guilherme Madruga, Tárik, Fillipe Soutto e Mantuan; Osman e Salatiel. Técnico: Paulo Baier.

SÃO BENTO – Zé Carlos; Ivan, Léo Silva, Bruno Aguiar e Marlon; Neto Paraíba, Marquinhos e Carlos Jatobá; Fernandinho, Marcos Nunes e Rubens. Técnico: Paulo Roberto Santos

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira

HORÁRIO – 19h30.

LOCAL – Estádio Santa Cruz, e Ribeirão Preto.