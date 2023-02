Depois de duas derrotas seguidas, o Botafogo se reabilitou no Paulistão. No começo da noite deste sábado, em jogo válido pela oitava rodada, o time de Ribeirão Preto venceu a Ferroviária, pelo placar de 2 a 1, em plena Arena Fonte Luminosa. O time mandante segue sem vencer desde a chegada do técnico Elano e está na zona de rebaixamento geral do estadual.

Tárik abriu o placar para o Botafogo no primeiro tempo, John Kennedy empatou no primeiro lance da segunda etapa, mas Salatiel, de pênalti, deu a vitória ao time tricolor. Com o resultado, a equipe voltou à segunda posição do Grupo A com 11 pontos. Já a Ferroviária conheceu a sua terceira vitória seguida e somou apenas quatro pontos em oito jogos, ficando na lanterna do Grupo C.

Por conta da chuva, o primeiro tempo foi bastante truncado, graças ao gramado encharcado da Arena Fonte Luminosa. Em uma ligação direta, o Botafogo conseguiu abrir o placar aos 21 minutos. Osman achou Salatiel invadindo a área e rolou para Tárik, que chutou de primeira. A bola ainda desviou em Thomaz antes de morrer no fundo das redes, enganando Saulo.

A resposta da Ferroviária veio minutos depois, aos 28. Após um cruzamento na área, Léo Santos apareceu com perigo, mas cabeceou para fora. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado, mas o primeiro tempo terminou mesmo com a vitória parcial do Botafogo.

Na volta do intervalo, a Ferroviária chegou ao empate logo no primeiro minuto. Depois de um vacilo da defesa, John Kennedy roubou a bola, deixou o zagueiro Rafael Pascoal para trás e bateu na saída do goleiro, igualando o marcador.

Porém, o Botafogo não desistiu e seguiu em cima. Aos 10, foi premiado com o gol da vitória. O zagueiro Léo Santos colocou a mão na bola e o árbitro marcou pênalti. Salatiel foi para a cobrança e bateu no canto esquerdo, sem chances para o goleiro adversário. Nos minutos finais, a Ferroviária se mandou para o tudo ou nada, mas sem sucesso.

Os dois times voltam a campo no meio de semana para a disputa da nona rodada do Paulistão. Na terça-feira, o Botafogo recebe o São Bento, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 19h30. Já na quarta-feira, a Ferroviária visita a Portuguesa, no Estádio do Canindé, em São Paulo, às 20h30.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 1 X 2 BOTAFOGO

FERROVIÁRIA – Saulo; Ronaldo Alves, Léo Santos e Augusto (Antônio Gabriel); Heitor, Pablo (Matheus Galdezani), Thomaz (Felipe Ferreira), Xavier e Kelvyn; John Kennedy e Thonny Anderson. Técnico – Elano Blumer.

BOTAFOGO – Rafael Pascoal; Vidal (Gustavo Cipriano), Gustavo Henrique, Diogo Silva (Lucas Dias) e Jean; Guilherme Madruga, Tárik, Fellipe Souto (Marcel) e Mantuan; Osman (Edson Carioca) e Saletiel (Caio Dantas). Técnico – Paulo Baier.

ÁRBITRO – Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

CARTÕES AMARELOS – Augusto, Heitor, Léo Santos e Thonny Anderson (Ferroviária) e Diogo Silva e Osman (Botafogo).

GOLS – Tárik, aos 21 minutos do primeiro tempo; John Kennedy, a um, e Salatiel (Pênalti), aos 10 do segundo.

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.