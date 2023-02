Um dia depois de demitir o técnico Paulo Baier, mesmo na zona de classificação do Grupo A do Campeonato Paulista, a direção do Botafogo confirmou nesta quarta-feira à noite o acerto com Adilson Batista, de 54 anos.

O técnico chega ao clube juntamente com o auxiliar técnico Cyro Garcia Leães, de 42 anos. Ex-zagueiro de grandes times, como Grêmio e Corinthians, Adilson Batista iniciou a carreira de técnico no Mogi Mirim, em 2001, e depois passou por muitos clubes em vários Estados do Brasil.

O novo técnico fará sua estreia no Botafogo na Copa do Brasil, diante do Parnahyba-PI, no dia 1º de março, fora de casa. Ele vai “conhecer” o time no duelo diante do Água Santa, marcado para sábado, às 15h, em Diadema, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

Batista já comandou grandes clubes como Cruzeiro, Corinthians, Santos, Athletico Paranaense, São Paulo, Atlético-GO, Figueirense, Vasco e Ceará. Mas seu último trabalho aconteceu com o Londrina, que terminou em nono lugar na Série B do Brasileiro de 2022, brigando pelo acesso até a última rodada.

Na sua apresentação nas redes sociais, o Botafogo tratou de enaltecer seu novo técnico, citando o vice da Copa Libertadores pelo Grêmio, em 2009. Adilson teve boa carreira como zagueiro, com melhor passagem pelo Grêmio. Foi campeão da Copa Libertadores de 1995 pelo clube, onde depois ganhou o Campeonato Brasileiro, a Recopa Sul-Americana em 1996 e ainda foi bicampeão gaúcho. Como defensor ainda tem no currículo o título de Mundial de Clubes pelo Corinthians em 2000, disputado no Maracanã, no Rio.