O Botafogo segue com 100% de aproveitamento na Série B do Campeonato Brasileiro. O time paulista derrotou o Sampaio Corrêa por 1 a 0 nesta sexta-feira, no estádio Santa Cruz, pela segunda rodada.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos seis pontos, já que venceu o Juventude por 2 a 1 na estreia da Série B. O Sampaio, por sua vez, conheceu a primeira derrota. Na estreia, havia empatado com o Atlético-GO por 3 a 3.

O Botafogo começou o primeiro tempo pressionando o Sampaio Corrêa e teve logo de cara um pênalti marcado a seu favor após toque de mão de Léo Silva dentro da área. Aos dez minutos, Osman cobrou rasteiro, no canto direito de Luiz Daniel, para abrir o marcador.

O gol mudou as estratégias das equipes. O Botafogo recuou e praticamente deixou de atacar. Faltou criação também para o Sampaio Corrêa, que só chegou nas bolas alçadas para dentro da área. Neto Paraíba e Bill até tentaram, mas sem sucesso.

O Botafogo, então, passou a arriscar em tentativas de longe, principalmente com Gustavo Cuca e Jean Victor, que quase ampliou em uma cobrança de falta.

No segundo tempo, o Sampaio foi para o ataque e deu o contragolpe para o adversário. Aos dez minutos, após cobrança de escanteio de Luiz Henrique, Osman cabeceou bonito para grande defesa de Luiz Daniel. A bola ainda tocou na trave.

Com o passar do tempo, o Botafogo começou a administrar o resultado e se aproveitou dos espaços deixados pelo Sampaio Corrêa para criar as melhores oportunidades de gol. Robinho recebe de Tomás, dentro da área, e cabeceou para grande defesa de Luiz Daniel.

O Botafogo continuou com a posse de bola e gastou o tempo para confirmar a segunda vitória na Série B.

Na próxima rodada, o Sampaio Corrêa vai enfrentar o Mirassol no sábado, às 16h, no estádio Castelão, em São Luís. No mesmo dia, às 17h, o Botafogo receberá o CRB, no Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO-SP 1 x 0 SAMPAIO CORRÊA

BOTAFOGO-SP – Matheus Albino; Thássio, Carlinhos, Diogo Silva e Jean Victor; Fillipe Soutto, Guilherme Madruga (Tárik) e Gustavo Xuxa (Luiz Henrique); Robinho, Salatiel (Tomás Andrade) e Osman (Edson Carioca). Técnico: Adilson Batista.

SAMPAIO CORRÊA – Luiz Daniel; Mateus Pivô, Léo Silva, Joécio e Alyson; Jhony Douglas (Eloir), Neto Paraíba e Luiz Otávio (Patrick Carvalho); Vitinho (Vinícius Alves), Ytalo (Rafael Vila) e Bill (Matheus Martins). Técnico: Evaristo Piza.

GOL – Osman (pênalti), aos 10 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Luiz Henrique e Tárik (Botafogo); Léo Silva e Neto Paraíba (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO – Murilo Francisco Misson Junior.

RENDA – R$ 75.225,00.

PÚBLICO – 5.180 pagantes.

LOCAL – Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).