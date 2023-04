Três jogos abrem a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B nesta sexta-feira. A Ponte Preta busca a reabilitação, enquanto o Botafogo tenta seguir com 100% de aproveitamento. Já o CRB fará sua estreia após ter o jogo adiado diante do Sport, pela primeira rodada.

A Ponte Preta precisará superar a saída do técnico Hélio dos Anjos, campeão da Série A2 de São Paulo, para juntar os cacos e superar a derrota por 3 a 0 frente ao Vitória, em Salvador. O time vai ser comandando, de forma interina, por Felipe Moreira e os portões estarão fechados devido uma punição sofrida ano passado. O desafio é diante do Criciúma, que começou batendo o Tombense por 2 a 0. A equipe catarinense é campeã estadual.

O Botafogo-SP, do técnico Adilson Batista, vem de vitória sobre o Juventude, no Sul, por 2 a 1. A estreia no estádio Santa Cruz será contra o Sampaio Corrêa, que ficou no empate em casa por 3 a 3 com o Atlético-GO, considerado um dos favoritos na briga pelo acesso.

O time goiano, inclusive, estará em campo nesta sexta-feira, no estádio Antônio Accioly, para enfrentar o CRB, que fará a sua estreia no torneio. O bicampeão alagoano inicia sua trajetória na competição em alta. Tem um elenco forte e o comando de Umberto Louzer.

Mais quatro jogos serão disputados no sábado, com três times paulistas. O Guarani enfrenta o Ceará, enquanto o Ituano desafia o Tombense. Já o Novorizontino duela frente ao Juventude. No domingo, mais dois jogos: Chapecoense x Londrina, e ABC x Vitória. O jogo entre Sport x Vila Nova-GO está adiado sem data definida, porque o Sport no sábado decide o título pernambucano com o Retrô, na Ilha do Retiro. No jogo de ida venceu por 2 a 1.

CONFIRA OS JOGOS DA 2ª RODADA:

SEXTA-FEIRA

16h30 – Atlético-GO x CRB

19h – Botafogo-SP x Sampaio Corrêa

21h30 – Ponte Preta x Criciúma

SÁBADO

11h – Tombense x Ituano

16h – Avaí x Mirassol

17h – Novorizontino x Juventude

18h15 – Ceará x Guarani

DOMINGO

15h30 – Chapecoense x Londrina

18h – ABC x Vitória