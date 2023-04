O Botafogo começou a Série B do Campeonato Brasileiro com vitória, jogando fora de casa. Neste sábado, enfrentou o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), e venceu por 2 a 1. Jean abriu o placar para o time paulista em bela cobrança de falta, Ruan empatou, mas Gustavo Xuxa garantiu a vitória.

No começo do jogo, o Botafogo teve mais posse de bola, mas sem oferecer perigo. O Juventude teve boa chance em bola parada, mas a cabeçada de Dani Bolt saiu fraca, facilitando a defesa. Em outra chegada dos donos da casa, Rodrigo Rodrigues finalizou rasteiro, mas no meio no gol. O Botafogo respondeu com Osman, que aproveitou falha defensiva e chutou da entrada da área. O chute levaria perigo, mas foi travado bem na hora pelo zagueiro Gordillo.

Antes do intervalo, o Juventude conseguiu chegar ao ataque novamente e teve a melhor chance do jogo até então. Após chute de Rodrigo Rodrigues ser bloqueado, a bola chegou em Jadson, perto da meia-lua. Ele finalizou muito forte e exigiu excelente defesa do goleiro Matheus Albino, que espalmou para escanteio.

Mas quem abriu o placar foi o time paulista, já aos 45 minutos. Após roubada de bola no meio-campo, Osman fez linda jogada em velocidade, deixou vários adversários para trás e sofreu falta perigosa. Na cobrança, Jean cobrou muito bem e acertou o ângulo do lado do goleiro.

Na volta para o intervalo, porém, o empate não demorou a sair. Após voltar a jogada no goleiro, o Juventude construiu a jogada de pé em pé. Até que Emerson Santos, aos seis minutos, deu um lindo toque por cima para Ruan, de 17 anos, sair na cara do gol. Ele dividiu com o goleiro, mas ficou com a sobra e completou para fazer seu primeiro gol como profissional.

A partida seguiu bem movimentada e, aos 14 minutos, o Botafogo voltou a ficar na frente. Gustavo Xuxa, que entrou no intervalo, recebeu na intermediária e, mesmo de longe, resolveu arriscar. A bola foi em cima do goleiro, mas quicou um pouco antes e ele não conseguiu fazer a defesa.

Os dois times tiveram boas chances depois disso. O Juventude quase fez um golaço com Danilo Boza, que dominou a cobrança de lateral e arriscou um voleio, defendido por Matheus Albino. A resposta do Botafogo também veio em grande estilo. Gustavo Xuxa recebeu perto da área, deu uma linda caneta e chutou forte, mas para fora. Apesar de o time gaúcho ir para o abafa nos minutos finais, o placar não se alterou mais.

O primeiro a voltar a campo é o Botafogo, na sexta-feira, às 19h, quando recebe o Sampaio Corrêa, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). O time maranhense empatou por 3 a 3 com o Atlético-GO. No dia seguinte, sábado, às 17h, é a vez do Juventude entrar em campo diante do Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). O time paulista perdeu na estreia, por 2 a 1, para o Vila Nova-GO.

FICHA TÉCNICA:

JUVENTUDE 1 X 2 BOTAFOGO-SP

JUVENTUDE – Léo Vieira; Dani Bolt, Danilo Boza, Gordillo e Romário; Jean Irmer (Emerson Santos) (Luis Mandaca), Jadson e Fernando Boldrin (Elton); Ruan (Alan Ruschel), David e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Pintado.

BOTAFOGO-SP – Matheus Albino; Vidal (Thássio), Diogo Silva, Carlinhos e Jean (Marcio Silva); Fillipe Soutto, Guilherme Madruga e Luiz Henrique; Robinho (Tomás Andrade), Salatiel (Gustavo Xuxa) e Osman (Edson Carioca). Técnico: Adilson Batista.

GOLS – Jean, aos 45 minutos do primeiro tempo. Ruan, aos 6, e Gustavo Xuxa, aos 14 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Gordillo (Juventude); Matheus Albino, Márcio Silva e Guilherme Madruga (Botafogo).

ÁRBITRO – Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

RENDA – R$ 18.420.00.

PÚBLICO – 3.243 pagantes.

LOCAL – Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).