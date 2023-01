Com uma semana inteira de preparação após não atuar no fim de semana, o Botafogo volta a campo nesta quinta-feira, descansado e pronto para buscar a segunda vitória seguida no Campeonato Carioca. Jogando como mandante no Estádio Luso-Brasileiro, o time alvinegro recebe o Madureira, às 19h30, no fechamento da quarta rodada.

O duelo acontecerá no Luso-Brasileiro porque o gramado do estádio Nilton Santos, o Engenhão, está passando por reformas, com prazo de três meses. O novo gramado será totalmente artificial. Até o momento, o Botafogo somou três pontos. Já o Madureira, mesmo entrando em campo três vezes, ainda não venceu – tem dois pontos, temendo o rebaixamento, após igualdades com Vasco e Flamengo.

O Botafogo fez na manhã desta quarta-feira o último treino. Na atividade foi possível ver que o técnico Luís Castro terá duas novidades para armar a escalação titular: o zagueiro Adryelson e o volante Gabriel Pires. Os dois não atuaram contra o Volta Redonda.

Apesar da dupla ter treinado normalmente, Adryelson ainda não tem presença garantida. Isso porque a comissão técnica confirmou que ele só retornará se estiver 100%. Gabriel Pires está recuperado de uma amidalite e irá a campo. Por outro lado, Joel Carli, Jeffinho e Lucas Fernandes seguem como desfalques.

Do outro lado, o técnico Felipe Arantes não tem desfalques por suspensão ou lesão e deve manter a formação titular do Madureira que vem atuando. Os zagueiros Wagner Vidal e Mário Pierre, além do meia Patrick Vieira, seguem machucados e entregues ao departamento médico.