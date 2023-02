Ainda tentando desencantar no Campeonato Paulista e buscando deixar a zona de rebaixamento, o Ituano enfrenta o Botafogo, que está brigando pela classificação à próxima fase, nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Santa Cruz, pela sétima rodada.

O Botafogo vem de uma derrota para o Corinthians por 2 a 0, fora de casa, que o empurrou para o terceiro lugar do equilibrado Grupo A, com oito pontos, atrás de Red Bull Bragantino e Inter de Limeira, com dez. O Santos é o lanterna, com seis.

O Ituano, por outro lado, ainda não venceu na competição, o que resultou na saída do técnico Carlos Pimentel. Na última rodada, perdeu para o Água Santa por 3 a 0. Está na última posição do Grupo C, com três pontos. O Corinthians lidera com 13, seguido por São Bento (nove) e Ferroviária (quatro).

Apesar da derrota para o Corinthians, o técnico Paulo Baier deve repetir a escalação do Botafogo. A principal dúvida é em cima de Tárik. Recuperado de lesão, o volante está à disposição e poderá iniciar o embate entre os titulares. Caso Tárik seja confirmado entre os 11, Diogo Silva deve deixar o time. Há possibilidade também de Mantuan ficar entre os suplentes.

“Estamos pensando pra frente, trabalhando essa questão de ansiedade, de ter a cabeça tranquila para vencer. Vamos pensar no Ituano, que é uma final para nós, assim como os outros jogos nós encaramos assim. Vamos buscar a vitória dentro de casa com a presença do torcedor”, disse Tárik.

Do outro lado, a principal mudança estará no banco de reservas. Carlos Pimentel acabou sendo demitido por causa da sequência ruim do time no Paulistão. Enquanto um novo treinador não é anunciado, Chico Elias seguirá no comando interino. Ele, inclusive, poderá fazer algumas mudanças no time.

A certeza é que o treinador não terá o zagueiro Carlão, expulso contra o Água Santa, além do atacante Rafael Silva, outro que saiu de campo com o cartão vermelho. Já o atacante Neto Berola e o lateral-direito Pacheco estão entregues ao departamento médico.

Na defesa, Claudinho poderá ser escalado ao lado de Rafael Pereira, enquanto o ataque deverá seguir com o trio formado por Paulo Victor, Gabriel Barros e Quirino. Podem, ainda, ter algumas mudanças no meio de campo.

“Temos um jogo difícil com o Botafogo. Ele teve um resultado adverso diante de uma grande equipe no Campeonato Paulista. Vamos jogar longe de Itu, mas temos que fazer o nosso resultado, em busca da primeira vitória que será muito importante”, disse o goleiro Jefferson Paulino.