Depois de estrear com um empate fora de casa, o Botafogo venceu a primeira na Copa Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira, no último dia de disputas da segunda rodada da fase de grupos, o time carioca recebeu e venceu o Universidad César Vallejo-PER, pelo placar de 4 a 0, no Engenhão, no Rio. Victor Sá, Tiquinho Soares, Eduardo e Tchê Tchê marcaram os gols do jogo, dois em cada tempo.

Com o resultado, o Botafogo assume a vice-liderança do Grupo A com quatro pontos ganhos. Atrás do LDU-EQU, que lidera com seis pontos, após duas derrotas nas duas primeiras rodadas. O adversário peruano, por sua vez, é lanterna da chave ainda zerado.

Vale lembrar que apenas o líder de cada chave avança de forma direta para às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os segundos colocados irão fazer um Playoffs com os terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores.

O primeiro tempo começou movimentado e não demorou para o Botafogo abrir o placar. Aos 13 minutos, Danilo Barbosa invadiu a área e só rolou para Victor Sá chegar batendo para o fundo das redes, sem chances para o goleiro peruano. Depois do gol, César Vallejo até tentou empatar, mas sem sucesso.

O placar só foi mudar quando aos 44 minutos, Victor Sá invadiu a área e acabou derrubado por Villacorta na área. Além de marcar o pênalti, o árbitro expulsou o jogador peruano. Tiquinho Soares foi para a cobrança e não desperdiçou. Por isso, o primeiro tempo terminou com a vitória do Botafogo por 2 a 0.

Na volta do intervalo, o Botafogo seguiu melhor e de falta, aos 11 minutos marcou mais um. Eduardo bateu com categoria e contou com o atraso do goleiro Grados para ampliar para os cariocas. Sem força, o rival peruano tentava responder, mas pouco assustava o goleiro Lucas Perri.

Já aos 27, foi a vez de Tchê Tchê deixar a sua marca e fechar o placar em 4 a 0. O volante marcou de pênalti, após a bola bater no braço do zagueiro Garcés, que já tinha amarelo e acabou expulso. Com a superioridade numérica, o Botafogo apenas controlou a vitória nos minutos finais.

VITÓRIA DO FORTALEZA

tinga e Guilherme fizeram os gols do Fortaleza na vitória sobre o San Lorenzo, por 2 a 0, nesta quinta-feira, na Argentina, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo H da sul-americana.

O Fortaleza lidera a chave com seis pontos, enquanto o adversário tem três, juntamente com o Palestino. O Estudiantes de Mérida foi derrotado nos dois jogos disputados.