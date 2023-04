O Botafogo manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira, quando venceu o Bahia, por 2 a 1, na Fonte Nova, em Salvador, no encerramento da segunda rodada. Júnior Santos, Vitor Jacaré e Tchê Tchê marcaram os gols da partida.

É a segunda vitória em dois jogos do Botafogo, que já havia vencido o São Paulo na estreia, por 2 a 1. Os cariocas aparecem na vice-liderança, com seis pontos. Mesma pontuação que o líder Fluminense, mas com pior saldo de gols: 5 a 2. Já o Bahia ainda não pontuou e amarga a 18ª posição.

Os dois times voltam a campo na quinta-feira pela terceira fase da Copa do Brasil. O Bahia receberá o Volta Redonda, em Salvador, após ter vencido o confronto de ida, por 2 a 1, no Rio. Enquanto o Botafogo enfrentará o Ypiranga-RS, no Rio, após ter feito 2 a 0 no jogo de ida, em Erechim.

Com bola rolando, o Bahia começou a partida com ligeira superioridade e poderia ter aberto o placar aos 22 minutos, quando Cauly encontrou Ademir livre na grande área e o atacante finalizou de primeira, mas por cima do gol defendido por Lucas Perri.

Pouco efetivo com a bola nos pés, foi o Botafogo que saiu na frente do placar. Aos 28 minutos, Júnior Santos recebeu na lateral-direita, passou pela marcação, invadiu a área e finalizou na saída do goleiro Marcos Felipe. A bola ainda desviou em Chávez antes de parar no fundo das redes.

A vantagem do time carioca poderia ter aumentado aos 39 minutos com Victor Cuesta, mas a arbitragem anulou por impedimento de Eduardo na hora da assistência. Sorte do Bahia, que chegou ao empate aos 41 minutos, quando Vitor Jacaré encheu a perna canhota dentro da área.

No segundo tempo os times diminuíram o ritmo, mas ainda assim poderiam ter feito mais gols. O Botafogo assustou aos seis minutos, quando Júnior Santos (de novo) carregou bola, invadiu a área e finalizou perto da trave. Foi apenas a segunda finalização do time carioca na partida.

O Bahia reagiu e respondeu em dois bons lances de Biel, sendo o primeiro aos 18 e o outro aos 28, mas ambos em cima do goleiro Lucas Perri. Mas foi o Botafogo que voltou a ficar em vantagem. Aos 32, Luís Henrique tocou para Tchê Tchê na entrada da área e o volante finalizou no canto direito.

Atrás pela segunda vez no placar, o Bahia se lançou ao ataque em busca do empate. E, aos trancos e barrancos, quase conseguiu aos 44 minutos, quando Kayky ficou com bola dentro da área, cortou a marcação e finalizou perto da trave de Lucas Perri, não conseguindo evitar a derrota.

Pelo Brasileirão, o Bahia volta a campo na segunda-feira, dia 1º de maio, para visitar o Vasco, às 20 horas, em São Januário, no Rio de Janeiro. Já o Botafogo, no domingo, terá clássico contra o Flamengo, às 16 horas, no Maracanã, também na Cidade Maravilhosa.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 2 BOTAFOGO

BAHIA – Marcos Felipe; Gabriel Xavier, David Duarte (Kayky) e Rezende; Vitor Jacaré, Acevedo (Daniel), Yago Felipe (Diego Rosa), Cauly e Chávez; Everaldo (Arthur Sales) e Ademir (Biel). Técnico: Renato Paiva.

BOTAFOGO – Lucas Perri; Di Placido, Adryelson (Philipe Sampaio), Victor Cuesta e Rafael; Danilo Barbosa (Marlon Freitas), Lucas Fernandes (Tchê Tchê) e Eduardo; Tiquinho Soares, Júnior Santos (Matías Segovia) e Victor Sá (Luís Henrique). Técnico: Luis Castro.

GOLS – Júnior Santos, aos 28; e Vitor Jacaré, aos 41 minutos do primeiro tempo. Tchê Tchê, aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS – Biel (Bahia); Di Placido e Tiquinho Soares (Botafogo).

PÚBLICO – 27.427 pagantes (27.822 total).

RENDA – R$ 787.124,00.

LOCAL – Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).