A equipe olímpica brasileira de boxe mostrou mais uma força, ao conquistar, neste domingo, quatro medalhas de ouro no tradicional torneio Belgrado Winner, na Sérvia. Luiz Gabriel Oliveira (o Bolinha), Wanderley Pereira, Wanderson Oliveira e Keno Machado foram campeões do torneio. Abner Teixeira ficou com a prata.

Como demonstração da força da equipe brasileira, duas conquistas foram sobre pugilistas locais. E por unanimidade. Entre os 71 quilos, Wanderson “Shuga” Oliveira bateu Igor Rogic, enquanto Keno Machado, nos 92 quilos, superou Miladin Kostic.

Nos 57 quilos, Luiz Gabriel Oliveira, neto do lendário Servílio de Oliveira (bronze na Olimpíada do México/1968), não teve problemas para superar o italiano Michele Baldassi e venceu em decisão unânime dos jurados.

Já Wanderley Pereira teve muito trabalho frente ao russo Beshto Shavlaev na decisão dos 80 quilos. Depois de cada atleta vencer um assalto a decisão foi para o terceiro. O brasileiro, esbanjou preparo físico, conseguiu uma queda e venceu também por decisão unânime dos jurados. Wanderson foi eleito o destaque da competição.

A única derrota do Brasil foi na última luta do torneio, quando Abner Teixeira perdeu a decisão dos super pesados (+92kg) para o francês Djamili Moindze em decisão dividida.

“Nós estamos satisfeitos com o desempenho físico, técnico e tático da equipe. Agora é voltar para o Brasil e fazer os ajustes para viajar para o Usbequistão dez dias antes para o Mundial. Estamos indo fortes”, disse Mateus Alves, técnico principal da seleção olímpica permanente do Brasil. O Mundial Masculino de boxe acontece entre os dias 30 de abril e 14 de maio em Tashkent, no Usbequistão.

O Brasil terminou na liderança do quadro de medalhas do torneio masculino do Belgrado Winner, com quatro medalhas de ouro e uma prata. França, Rússia e Sérvia levaram as outras medalhas douradas, com três cada.