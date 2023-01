A seleção brasileira masculina tem como objetivo se colocar pela primeira vez no Top 8 no Mundial de handebol, que será disputado na Polônia e Suécia. A estreia do Brasil será justamente contra os suecos, na quinta-feira. O jogo de abertura será entre franceses e poloneses nesta quarta.

O Mundial de 2021, realizado no Egito, foi “anormal”. Realizado em janeiro daquele ano, o torneio sofreu demais com casos de covid-19 e não foi permitida a presença de público nos ginásios. Com isso, muitas seleções, incluindo o Brasil, tiveram desfalques em praticamente todos os jogos. Desta forma, a seleção brasileira, que vinha do melhor resultado da sua história em 2019 com o nono lugar, sentiu dificuldades para se encontrar e foi o 18º.

“O Mundial do Egito não era para ser realizado. A covid tinha um cenário bem complicado e todos sofreram. Tivemos dificuldades e ficamos longe do resultado almejado. O de 2019, que foi histórico para nós com o nono lugar. Aquele grupo chegou para o Mundial todo pronto para o jogo e tudo encaixou. Esse de 2022 tem a questão de uma lesão séria de um jogador importante, que é o Haniel, e está em um estágio de encontrar a sua própria maneira de atuar sem ele. Podemos ir longe, projetando o nosso grupo e nossos cruzamentos nas outras fases da competição, mas depende de nós conseguirmos encaixar o jogo”, afirmou o técnico Marcus Tatá.

O Brasil está no Grupo C do Mundial ao lado da Suécia, Cabo Verde e Uruguai. Na primeira fase, todas as seleções se enfrentam e os três melhores avançam. Na nova fase, os três classificados se juntam a três seleções vindas de outra chave, no caso da seleção brasileira o cruzamento é com o Grupo D. Desta forma, é formado um grupo de seis seleções e as equipes só enfrentam os adversários que vieram da outra chave. Após mais três jogos, os dois melhores de cada chave de seis times se classificam para as quartas de final e se inicia a fase de mata-mata.

“Com esse novo formato a gente precisa ir muito bem. De oito seleções de dois grupos iniciais, só duas chegarão nas oitavas. Neste de 2023, dessas oito no nosso lado quatro são europeias. A gente precisa deixar três delas para trás para avançar. Acredito que vamos passar de fase e depois teremos seleções do nosso nível, que faz com que seja possível”, disse Thiagus Petrus, capitão da seleção brasileira.

HANIEL É AUSÊNCIA IMPORTANTE

O Brasil sofreu um baque no meio de dezembro. Durante uma partida do Barcelona pela Liga dos Campeões, Haniel sofreu uma lesão no tendão calcâneo e vai ficar fora das quadras por cerca de 7 meses, perdendo o Mundial com a seleção brasileira. Perguntado sobre o desfalque do jogador, Tatá não escondeu o que pensa.

“Um atleta que é um dos destaques do Barcelona faria falta em qualquer seleção e conosco não é diferente. Haniel é peça importante no nosso esquema e principalmente no nosso ataque. Estamos trabalhando para mudar algumas coisas visando o Mundial. Não podemos substituir o Haniel pois não temos um atleta igual a ele. Temos alguns que se assemelham em algumas características, mas é preciso adaptar para que possamos avançar”, afirmou Tatá.

Na edição deste ano, o Brasil tem um caminho possível. Apesar de estrear contra a Suécia, vista como uma das favoritas para chegar no pódio, os brasileiros terão pela sequência Cabo Verde, que é a vice-campeã africana, e o Uruguai.

Caso consiga avançar, o cruzamento é com o grupo D, formado por Hungria, Portugal, Islândia e Coreia do Sul e, destas oito equipes citadas, duas chegarão nas oitavas de final.

Para o treinador brasileiro, a chave está no próprio elenco. “A nossa estreia é difícil, por ser contra os donos da casa e ser a primeira partida. A sequência é com Cabo Verde, que é uma seleção africana mas com toda a equipe atuando em clubes europeus, e fechamos com o Uruguai que é o adversário mais abaixo. O cruzamento deve fazer com que a gente jogue contra três europeus. Portugal é uma equipe de jogo parecido com o nosso, Islândia e Hungria são equipes que em um dia bom nosso é possível. Vejo como possível chegar para o mata-mata, mas precisamos nos acertar e nos encontrar antes de tudo”, afirmou Tatá.