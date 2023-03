O Brasil pode receber mais uma Copa do Mundo de futebol. Depois das edições de 1950 e 2014 do futebol masculino, o país pode ser a sede da edição de 2027 no feminino. Nesta segunda-feira, Ana Moser, atual Ministra do Esporte, confirmou que pretende apresentar a candidatura para a Fifa.

“Estamos conversando com os parceiros, com a CBF e desenhando uma possibilidade de o Brasil pleitear a sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027?, disse. “Vamos fazer esse movimento para tentar trazer a Copa do Mundo para o Brasil em 2027?, acrescentou a ministra em entrevista aos veículos da EBC. Ana Moser foi a entrevistada desta segunda do programa Sem Censura, da TV Brasil.

Após a última edição da Copa do Mundo feminina, na França em 2019, existiu um movimento popular através das redes sociais para que o Brasil tentasse ser sede da edição de 2023, que será realizada na Austrália e na Nova Zelândia. A ideia não seguiu e agora o país deve apresentar uma candidatura oficial para 2027.

O Brasil ainda busca seu primeiro título mundial no futebol feminino. O melhor resultado foi em 2007, quando a seleção brasileira acabou com o vice-campeonato ao ser derrotada na decisão pela Alemanha por 1 a 0. Em 2019, considerada a maior edição da história do evento, a equipe de Marta, Formiga e companhia foi eliminada nas oitavas de final pela França.