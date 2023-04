O primeiro dia de competição masculina na etapa de Margaret River do Circuito Mundial de Surfe, na Austrália, foi com saldo positivo para os brasileiros. Dos oito representantes do País nas águas, seis conseguiram a classificação à próxima fase: João Chianca, o Chumbinho, Italo Ferreira, Gabriel Medina, Samuel Pupo, Filipe Toledo e Yago Dora estão no Round 3. Caio Ibelli e Michael Rodrigues terão de disputar a repescagem.

Destaque também para o havaiano John John Florence, que brilhou nas águas ao se garantir com impressionantes 17,93 pontos. Recebeu a maior nota do dia com um aéreo de 9,10. Já havia aberto a bateria com alto 8,83, não dando chances para Seth Moniz e Carlos Munoz.

Italo Ferreira foi o representante verde amarelo que teve mais trabalho para se garantir. Ele superou o americano Jake Marshall por somente um décimo e graças a uma onda no último minuto que o levou de 3° para o topo. Fez 13,94 (7,17 e 6,77) contra 13,93 do oponente. Depois de marcar bom 8,00, o adversário não conseguiu uma manobra acima de seis para fechar no topo da bateria 9.

Logo após Italo Ferreira passar no limite, foi a vez de Gabriel Medina dar show em Margaret Rivers. Com incríveis manobras, o surfista paulista deu show na 10ª bateria. Soberano nas ondas, fechou sua apresentação com 16,00 pontos, superando Maxime Huscenov e Rio Waida.

Depois de ver os concorrentes pontuarem, o brasileiro já foi mostrando sua habilidade ao fechar a primeira onda com alta nota 8,33. Ele ainda encaixou mais uma bela manobra para conquistar a classificação sem sustos.

Com a lycra amarela de líder do Circuito Mundial, Chumbinho não conseguiu superar o veterano Kelly Slater. Mas se contentou com a classificação ao Round 3. Ele fez 13,84 pontos, diante de 14,17 do americano 11 vezes campeão do mundo.

Antes, o País já havia se garantido com Samuel Pupo, que superou os australianos Ryan Callinan e Jacob Willcox, com o atual campeão, Filipe Toledo, além de Yago Dora (2° em suas baterias).

Michael Rodrigues foi o último representante do País na água e caiu para a repescagem ao ficar em último na bateria 11, com somente 8,90 pontos. Ficou atrás do australiano Connor Oleary e do sul-africano Jordy Smith. O outro brasileiro que também não se garantiu foi Caio Ibelli, mal na bateria que abriu o dia.