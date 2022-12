Tite (Crédito: Divulgação/CBF/Lucas Figueiredo)

Apesar da dura eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, a seleção brasileira se manteve no topo do ranking da Fifa, atualizado nesta quinta-feira. A Argentina, nova tricampeã mundial, e o Marrocos, grande surpresa do Mundial, foram os destaques da lista.

O Brasil sustentou a ponta, mas a diferença para o rival sul-americano é pequena: 1.840,77 pontos contra 1.838,38. Os argentinos subiram uma posição em relação ao ranking anterior, atualizado em outubro, após a conquista do tricampeonato na Copa do Catar, no domingo passado.

O “pódio” tem ainda a França, vice-campeã mundial no fim de semana. Os franceses ganharam uma colocação, figurando agora no terceiro posto. Quem perdeu estas posições conquistas por argentinos e franceses foi a Bélgica, uma das decepções da Copa. Os belgas, que caíram para o quarto lugar, foram eliminados na fase de grupos.

Alvos de muito elogios ao longo da Copa, os ingleses completam o Top 5 da lista, mantendo a posição anterior. Logo atrás vêm a Holanda, que caiu nas quartas de final, e a Croácia, que terminou em terceiro lugar. Os holandeses galgaram duas posições, enquanto os croatas saltaram do 12º para o sétimo posto.

Fora da Copa, a Itália ocupa a oitava posição, caindo dois lugares. O Top 10 conta ainda com Portugal e Espanha, outras seleções que desapontaram seus torcedores. Os portugueses, eliminados nas quartas da Copa, mantiveram o nono posto. Os espanhóis, que caíram nas oitavas, perderam três colocações e trocaram o sétimo pelo 10º lugar.

Os dois times ibéricos tiveram o mesmo algoz no Catar: o Marrocos. Grande surpresa do Mundial, a seleção árabe conquistou 11 posições, aparecendo agora em 11º lugar. No Catar, o time terminou em quarto lugar, na melhor colocação de uma equipe africana na história do Mundial.

Com performances mais discretas na Copa, Austrália e Camarões subiram 11 e 10 posições cada, respectivamente. Os australianos figuram agora em 27º, enquanto o time africano, que derrotou o Brasil na fase de grupos, aparece no 33º posto.

A próxima atualização do ranking da Fifa está prevista para o dia 6 de abril de 2023.

Confira o Top 20 do ranking da Fifa:

1º Brasil, com 1.840,77 pontos

2º Argentina, 1.838,38

3º France, 1.823,39

4º Bélgica, 1.781,3

5º Inglaterra, 1.774,19

6º Holanda, 1.740,92

7º Croácia, 1.727,62

8º Itália, 1.723,56

9º Portugal, 1.702,54

10º Espanha, 1.692,71

11º Marrocos, 1.672,35

12º Suíça, 1.655.,2

13º Estados Unidos, 1.652,74

14º Alemanha, 1.646,91

15º México, 1.635,78

16º Uruguai, 1.627,45

17º Colômbia, 1.612,78

18º Dinamarca, 1.608,11

19º Senegal, 1.603,98

20º Japão, 1.593,08