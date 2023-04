Seleção Feminina Principal disputa Finalíssima em Wembley: Brasil x Inglaterra. Thais Magalhães/CBF

O Brasil acabou ficando com o vice-campeonato da Finalíssima. Nesta quinta-feira (6), a seleção foi derrotada pela Inglaterra nos pênaltis, por 4 a 3, após empate em 1 a 1 no tempo normal. A Finalíssima reuniu no estádio de Wembley, em Londres, as campeãs da América do Sul (as brasileiras) e as da Europa (as inglesas).

No tempo normal, a seleção da técnica Pia Sundhage arrancou o empate no fim do jogo, com Andressa Alves, aproveitando um rebote da goleira inglesa Mary Earps. Antes, Ella Toone havia aberto o placar.

Nos pênaltis, Stanway abriu o placar para as inglesas. Adriana empatou para o Brasil. Ella Toone cobrou e a goleira brasileira Letícia defendeu no canto esquerdo. Mas em seguida Tamires viu a goleira inglesa defender o seu chute. Daly fez 2 a 1. Rafaelle chutou no travessão. Greenwood fez 3 a 1. Kerolin descontou para 3 a 2. Mas Chloe Kelly acertou o último pênalti das inglesas, anotando 4 a 2. O Brasil perdeu antes mesmo de poder executar a quinta cobrança.

Foi o quinto maior público do futebol feminino., com 83 mil pessoas presentes em Wembley.

Calendário

O Brasil vai disputar a Copa do Mundo feminina em junho, na Austrália e na Nova Zelândia. Antes disso, a seleção ainda terá um jogo para fazer em data-Fifa: contra a Alemanha na terça-feira (11), às 13h (de Brasília), em Nuremberg.

O jogo

O Brasil ficou fechado na defesa para evitar dar espaço à Inglaterra. Quando tinha a bola, a seleção brasileira errava muitos passes. Com mais volume de jogo, as inglesas abriram o placar aos 22 minutos. Lucy Bronze e Stanway tabelaram e acionaram Ella Toone, na pequena área. Ela tocou para dentro. Aos 28, Lauren James ia fazendo o segundo gol, mas o lance foi anulado por impedimento.

No intervalo, Pia Sundhage mexeu no time. O Brasil criou mais e levou perigo, além de não deixar as inglesas desenvolverem seu jogo. O problema era a má pontaria nas finalizações. Quando a partida se encaminhava para uma vitória inglesa, Kerolyn chutou cruzado, a goleira Earps deu rebote e Andressa Alves empatou, aos 47 minutos.

INGLATERRA 1 x 1 BRASIL

Inglaterra: Mary Earps; Lucy Bronze, Leah Williamson, Alex Greenwood e Jess Carter; Keira Walsh, Gerogia Stanway, Ella Toone; Alessia Russo (Rachael Daly), Lauren James (Chloe Kelly) e Lauren Hemp (Katie Robinson). Técnica: Sarina Wiegman.

Brasil: Letícia; Antônia (Gabi Nunes), Lauren (Andressa Alves), Kathellen; Rafaelle, Tamires, Luana (Duda Francelino), Ary Borges (Fê Palermo), Kerolin; Bia Zaneratto (Adriana) e Geyse. Técnica: Pia Sundhage.

Gols: Toone (22-1º), Andressa Alves (47-2º)

Cartões amarelos: Rafaelle (BRA), Hemp (ING)

Árbitro: Stephanie Frappart (França)

Local: estádio Wembley, em Londres (ING), quinta-feira