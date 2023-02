Os jogos do Brasileirão vão contar com imagens e os áudios das revisões do VAR exibidas nos telões dos estádios, deverá ter “acréscimos de Copa do Mundo”, poderá ter até sete atletas estrangeiros por partida e seguirá com quatro clubes rebaixados para a Série B do próximo ano. Essas foram as medidas aprovadas nesta terça-feira, 14, durante o Conselho Técnico da competição, que foi realizado na sede da CBF, no Rio.

O encontro reuniu representantes do 20 clubes da Série A e se entendeu por mais de cinco horas. Outra medida que foi acertada – na verdade, determinada sem chance de discussão pela CBF – foi a previsão da perda de ponto da tabela de classificação em caso de racismo em alguma partida.

Medida pleiteada por São Paulo e Santos, a ampliação do número de estrangeiros por jogo, de cinco para sete, foi aprovada pelos clubes sem ressalvas. O entendimento geral é de que o elevado número de jogos, que incluem ainda Copa do Brasil e competições internacionais, demanda elencos maiores. Os clubes citaram o exemplo europeu, onde não há limitação para uso de jogadores nascidos no continente, para aprovar o aumento.

O Brasileirão também passará a ter as revisões do VAR, as mesas exibidas pela TV, mostradas em tempo real nos telões dos estádios. Os áudios das conversas entre a equipe de arbitragem no momento da revisão também serão disponibilizados.

Segundo o presidente da Comissão de Arbitragem, Wilson Seneme, outra mudança que será percebida diz respeito a acréscimos mais longos ao final de cada tempo, semelhante ao que foi visto na Copa do Mundo do Catar, quando muitas partidas passavam de 50 minutos por etapa. “Fiz uma pesquisa e vi que apenas a comemoração de um gol dura entre um e dois minutos. Se houver quatro gols num dos tempos, só aí precisam ser acrescidos pelo menos quatro minutos”, disse Seneme.

Desejo de alguns clubes, a redução de quatro para três clubes rebaixados ficará para o ano que vem. Segundo a CBF, essa medida terá impacto direto nas quatro divisões, e por isso precisa ser debatida com os clubes de todas as séries. Por causa disso, o tema nem sequer entrou em discussão.

TABELA DO BRASILEIRÃO

A CBF divulgou também a tabela básica do Brasileirão. A primeira rodada acontece nos dias 15 e 16 de abril. Uma das novidades será as paralisações em todos os períodos de data Fifa, uma reivindicação antiga dos clubes. “O futebol brasileiro tem de fazer o que é melhor, tanto para seus clubes quanto para a seleção brasileira. A intenção é valorizar nossas competições e o nosso futebol como um todo”, afirmou o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues.

Confira os jogos da primeira rodada: Flamengo x Coritiba, Botafogo-RJ x São Paulo, Palmeiras x Cuiabá, Corinthians x Cruzeiro, Red Bull Bragantino x Bahia, Atlético-MG x Vasco, Grêmio x Santos, Athletico-PR x Goiás, Fortaleza x Internacional e América-MG x Fluminense.