Camilla Gomes e Alice Gomes fizeram história no Azerbaijão, neste domingo, ao se tornarem as primeiras atletas brasileiras a conquistarem medalha de ouro em uma etapa da Copa do Mundo de Ginástica de Trampolim. Camilla foi a melhor no individual e depois subiu no topo do pódio ao lado de Alice, ganhando também no sincronizado.

As brasileiras já haviam avançado à decisão individual com as melhores notas. Para garantir o ouro no individual, Camilla atingiu 54.860 pontos na final, enquanto Alice ficou na quarta posição, com 52.120.

O resultado de Camilla na estreia da temporada foi gigante, pois ela superou na final a francesa Lea Labrouse, uma das melhores da modalidade e acostumada a disputar os títulos das etapas. A rival levou a prata com 53.970 pontos, a cima da representante do Azerbaijão, Mahsudova Seljan, que conquistou o bronze com 52.910.

Logo depois, elas voltaram a se destacar na competição. Juntas, deram show na disputa sincronizada, somando 46.3450 e fechando o dia com mais um ouro para o País. A medalha de prata ficou com Svitlana Malkova e Kateryna Kuleshova, da Ucrânia (46.010 pontos) e o bronze foi para o segundo time dos Estados Unidos, formado por Jessica Stevens e Trinity Van Nattta (44.500).

Na final individual masculina, sem brasileiros, o ouro ficou com Mussabayev Danil, do Casaquistão, com 59.240. O espanhol Martin Jorge, com 58.530 levou a prata e bronze ficou com o francês Morante Allan, com 58.270. C