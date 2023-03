Bremer e Yuri Alberto estão convocados para a seleção brasileira. Na noite deste sábado (18), a CBF (Confederação Brasileira de futebol) confirmou que o técnico Ramon Menezes chamou a dupla para os lugares de Marquinhos e Richarlison, cortados neste sábado por problemas de lesão.

Bremer integra o grupo de jogadores da convocação que fez parte do grupo que defendeu o Brasil na Copa do Mundo do Catar, em 2022. Já Yuri Alberto tem sua primeira oportunidade na seleção principal na carreira. Os atletas devem se apresentar para a comissão técnica até a segunda-feira (20).

Veja a lista de convocados para o amistoso contra o Marrocos

Goleiros: Ederson (Manchester City-ING), Mycael (Athletico-PR) e Weverton (Palmeiras);

Defensores: Arthur (América-MG), Bremer (Juventus-ITA), Emerson Royal (Tottenham-ING), Alex Telles (Sevilla-ESP), Renan Lodi (Nottingham Forest-ING), Ibañez (Roma-ITA), Éder Militão (Real Madrid-ESP) e Robert Renan (Zenit-RUS);

Meio-campistas: André (Fluminense), Andrey Santos (Vasco), Casemiro (Manchester United-ING), João Gomes (Wolverhampton-ING), Lucas Paquetá (West Ham-ING) e Raphael Veiga (Palmeiras);

Atacantes: Antony (Manchester United-ING), Rodrygo (Real Madrid-ESP), Rony (Palmeiras), Vini Jr (Real Madrid-ESP), Vitor Roque (Athletico-PR) e Yuri Alberto (Corinthians).