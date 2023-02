Cenas lamentáveis antes mesmo de a partida começar. Momentos antes do início do duelo entre Nova Iguaçu e Portuguesa, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, no estádio Laranjão, torcedores das duas equipes se enfrentaram nas arquibancadas. Após a confusão ter sido controlada pela polícia, o jogo ocorreu e terminou empatado em 1 a 1.

De acordo com pessoas presentes no estádio, a confusão começou quando torcedores do Nova Iguaçu invadiram o lugar destinado para a torcida da Portuguesa nas arquibancadas. Segundo fotos e vídeos nas redes sociais, o espaço estava sendo ocupado por familiares dos jogadores da equipe e algumas pessoas ficaram machucadas após a confusão.

“A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que na tarde deste sábado (11/02), policiais militares do 20° BPM (Mesquita) foram acionados para um princípio de tumulto no Estádio Laranjão, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com o comando da unidade, os policiais foram acionados pelo Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (BEPE), para dar fim a um princípio de confusão entre grupos de torcedores. A situação foi rapidamente controlada pelos policiais. Até o momento, não há registro de feridos durante a ação”, divulgou a Polícia Militar.

Responsável por organizar a competição, a Federação de futebol do Estado do Rio de Janeiro também emitiu nota oficial condenando a confusão e prometendo punir os responsáveis pelo vandalismo.

“A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro aguardará os relatórios do delegado do jogo e da arbitragem. Paralelamente, analisará imagens do estádio para constatar se houve negligência na área da segurança. Todos os documentos serão enviados ao Tribunal de Justiça Desportiva. A partida só foi iniciada após análise nas áreas de segurança e médica, com apoio da Polícia Militar, e conduzida até o fim.”