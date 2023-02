Com pouco tempo entre as partidas, o Guarani já começa a pensar no São Bernardo, próximo adversário no Paulistão, e tem novidades boas e ruins. O atacante Bruno Mendes teve seu nome publicado no Boletim Informativo Dário (BID) da CBF e está à disposição. Por outro lado, o volante Richard Rios é desfalque certo.

Bruno Mendes, de 28 anos, foi revelado pelo Guarani e voltou a atuar no clube em 2017 e 2018. Nesta segunda passagem, fez 52 jogos e 18 gols e estava no futebol japonês desde então. Ele chega em boa hora, já que Derek está machucado e Nicolas Careca está retornando de lesão.

Por outro lado, o técnico Mozart Santos não poderá contar com o volante Richard Rios, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, Leandro Vilela e Wenderson brigam pela vaga. Além de Derek, outra dúvida é o meia Bruninho, que está com dores no tornozelo e será reavaliado.

Mozart encara o próximo jogo como oportunidade para entrar de vez na briga. “Quarta-feira encaro como uma final. Possibilidade de terceira vitória seguida e de entrar de vez na briga. Temos que criar uma atmosfera com o nosso torcedor.”

Após vencer o São Bento, por 1 a 0, fora de casa, o Guarani chegou a dez pontos, em terceiro lugar do Grupo B, atrás de São Paulo, com 14, e Água Santa, com 11, e à frente do Mirassol, com nove. O time volta a campo na quarta-feira, às 19h30, quando recebe o São Bernardo, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela nona rodada.