Autor dos dois gols do Água Santa na vitória sobre o Palmeiras, por 2 a 1, em Barueri, o atacante Bruno Mezenga pregou respeito ao adversário para o confronto de volta, na capital, no duelo que definirá o título do Campeonato Paulista de 2023.

Mezenga relembrou que no ano passado o Palmeiras também perdeu o confronto de ida da final contra o São Paulo, por 3 a 1, mas no Allianz Parque reverteu a vantagem do rival e ficou com o título Estadual.

“Lá é difícil. A disputa continua 0 a 0. Temos que ter os pés no chão. Ano passado serve de lição. Temos que aproveitar o momento, aproveitar a semana porque lá será uma batalha difícil”, disse o atacante na saída do gramado.

Mezenga foi questionado sobre a afirmação do técnico Abel Ferreira, que antes da partida disse que o Palmeiras tinha 70% de chance de ser campeão. Sem polemizar, ele disse: “é como se estivesse 0 a 0”.

Com a vitória, o Água Santa joga por qualquer empate para ficar com o título paulista. Já o Palmeiras terá que vencer por dois gols para ser campeão, ou pelo menos um gol para levar a decisão para os pênaltis.

O jogo de volta acontecerá no próximo domingo, Páscoa, às 16 horas, no Allianz Parque, em São Paulo.