Mesmo sem contar com Giannis Antetokounmpo, o Milwaukee Bucks retomou as boas atuações e buscou grande vitória sobre o Toronto Raptors por 130 a 122, na madrugada desta quarta-feira, em casa. O triunfo esquentou de vez a briga pelas primeiras posições na Conferência Leste na NBA.

Jrue Holiday compensou as baixas de Giannis, Khris Middleton e Serge Ibaka ao fazer grande performance. Ele foi o cestinha do time, com 37 pontos, além de ter contribuído com sete assistências e seis rebotes. Grayson Allen anotou 25 pontos e enquanto Bobby Portis obteve um “double-double” de 12 pontos e 12 rebotes.

Pelos Raptors, Fred VanVleet brilhou com 39 pontos, nove rebotes e sete assistências. Gary Trent Jr. marcou 28 pontos. Apesar da boa atuação da dupla, o time de Toronto figura fora da zona de classificação ao play-in, com 11º lugar do Leste, com 20 vitórias e 25 derrotas.

Já os Bucks recuperaram a vice-liderança da conferência, com 29 triunfos e 16 revezes, esquentando a briga com Philadelphia 76ers e o Brooklyn Nets, que também jogaram nesta rodada. Os Sixers superaram o Los Angeles Clippers por 120 a 110, fora de casa, e agora exibe o retrospecto de 28 vitórias e 16 derrotas, na terceira posição.

Os Nets foram derrotados pelo San Antonio Spurs por 106 a 98, longe de casa. O time de Nova York caiu para o quarto lugar, com 27/16, permitindo o avanço dos rivais.

Na Conferência Oeste, o Denver Nuggets fez a lição de casa e venceu mais uma. Desta vez, superou o Portland Trail Blazers por 122 a 113. Os Nuggets lideram a tabela com folga – 31 triunfos e 13 derrotas -, exibindo a segunda melhor campanha do campeonato até agora.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Milwaukee Bucks 130 x 122 Toronto Raptors

San Antonio Spurs 106 x 98 Brooklyn Nets

Denver Nuggets 122 x 113 Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers 110 x 120 Philadelphia 76ers

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Dallas Mavericks x Atlanta Hawks

New York Knicks x Washington Wizards

Houston Rockets x Charlotte Hornets

Memphis Grizzlies x Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers

New Orleans Pelicans x Miami Heat

Utah Jazz x Los Angeles Clippers

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers x Sacramento Kings