Melhor equipe da temporada regular da NBA, o Milwaukee Bucks reagiu em seu primeiro confronto nos playoffs. Após estrear com derrota, venceu o Miami Heat por 138 a 122, em casa, na madrugada desta quinta-feira. A vitória, conquistada apesar do desfalque de Giannis Antetokounmpo, igualou em 1 a 1 a série melhor de sete jogos. Na mesma noite, o Los Angeles Lakers foi derrotado pelo Memphis Grizzlies.

“Todos estão prontos. Todos estão com a mentalidade certa para estes jogos, a mentalidade de ser um Milwaukee Buck. Não há ninguém acima de ninguém. Apenas vamos para a quadra pensando em vencer”, disse Brook López, cestinha dos Bucks, com 25 pontos.

López comandou a equipe na ausência do seu principal astro. Antetokounmpo não entrou em quadra porque se recupera de dores nas costas. Ele começou a sentir dores no local após sofrer dura queda durante o primeiro jogo contra o Heat. “Vamos continuar a monitorá-lo e esperamos que ele melhore. Estamos otimistas de que logo ele estará pronto para jogar”, comentou o técnico dos Bucks, Mike Budenholzer.

Sem o astro grego, os Bucks dividiram as atenções entre López, Jrue Holiday e o reserva

Pat Connaughton, autor de 22 pontos. Holiday contribuiu com um “double-double” de 24 pontos e 11 assistências. O time se destacou ainda pelas cestas de três pontos. Foram 25 arremessos convertidos desta distância.

Pelo time de Miami, o destaque individual foi Jimmy Butler, responsável por 25 pontos, três e o mesmo número de assistências. Bam Adebayo teve desempenho mais discreto, com 18 pontos e cinco rebotes. O confronto entre as duas equipes será desempatado no sábado, no primeiro jogo da série em Miami.

Pela Conferência Oeste, os Lakers perderam a primeira na série contra o Memphis Grizzlies, por 103 a 93, fora de casa. Como de costume, LeBron James fez a sua parte e foi o cestinha da partida, com 28 pontos. Terminou o duelo com um “double-double”, por ter acertado 12 rebotes. E ainda teve o apoio de Rui Hachimura, que saiu do banco de reservas para marcar 20 pontos.

Os Grizzlies, contudo, levaram a melhor ao exibirem forte atuação coletiva. Sem Ja Morant, coube a Xavier Tillman liderar uma equipe que contou com seis jogadores chegando aos dois dígitos em pontuação. Tillman marcou 22 pontos e alcançou um “double-double”, com 13 rebotes. Os dois times voltam a se enfrentar no sábado, na casa dos Lakers.

No outro jogo da noite, o Denver Nuggets abriu 2 a 0 na série sobre o Minnesota Timberwolves ao fazer 122 a 113, em casa. Melhor time da Conferência Oeste na temporada regular, o Denver foi liderado por Jamal Murray, que estabeleceu grande duelo com Anthony Edwards, autor de 41 pontos. Murray marcou 40.

Mas teve a companhia de Nikola Jokic, responsável por 27 pontos, nove rebotes e nove assistências, e Aaron Gordon, com 12 pontos e 10 rebotes. Os dois times disputarão o terceiro jogo da série na sexta-feira, em Minnesota.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Memphis Grizzlies 103 x 93 Los Angeles Lakers

Milwaukee Bucks 138 x 122 Miami Heat

Denver Nuggets 122 x 113 Minnesota Timberwolves

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers

Golden State Warriors x Sacramento Kings

Los Angeles Clippers x Phoenix Suns