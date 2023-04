O Chicago Bulls e o Oklahoma City Thunder venceram seus jogos na madrugada desta quinta-feira e seguem vivos na briga pelas últimas vagas nos playoffs da NBA. Fora de casa, o time de Chicago contou com noite inspirada de Zach LaVine para buscar uma contundente virada sobre o Toronto Raptors por 109 a 105.

Cestinha da partida, LaVine marcou 39 pontos e comandou a recuperação dos visitantes, que chegaram a estar perdendo por 19 pontos de desvantagem. O Toronto esteve à frente do placar durante a maior parte do confronto, mas abusou dos erros nos lances livres e permitiu a forte reação dos Bulls.

LaVine contou com o apoio de DeMar DeRozan, autor de 23 pontos, e de Nikola Vucevic, responsável por um “double-double” de 14 pontos e 13 rebotes. Pelo time canadense, Pascal Siakam marcou 32 pontos e nove rebotes. E Fred VanVleet obteve dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 26 pontos e 12 rebotes.

O triunfo manteve os Bulls no play-in, a repescagem que distribui as últimas vagas para os playoffs. O time de Chicago só precisa de mais uma vitória para alcançar o mata-mata. Na sexta-feira, enfrentará o Miami Heat em busca da oitava vaga da Conferência Leste nos playoffs. O vencedor deste confronto terá pela frente o Milwaukee Bucks, melhor time da temporada regular.

Pelo play-in da Conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder aproveitou o fator casa para superar o New Orleans Pelicans por 123 a 118. Shai Gilgeous-Alexander e Josh Giddey anotaram 32 e 31 pontos, respectivamente, comandando os anfitriões. Luguentz Dort contribuiu com 27. Pelos Pelicans, ainda sem Zion Williamson, Brandon Ingram foi o melhor em quadra, com 30 pontos.

O Thunder volta à quadra na sexta-feira para tentar mais uma vitória, desta vez contra o Minnesota Timberwolves. Se vencer, confirmará sua vaga nos playoffs. E terá pela frente o duro confronto com o Denver Nuggets, primeiro colocado do Oeste na temporada regular.

Os dois jogos marcados para a sexta-feira vão encerrar o play-in. No sábado, terá início a disputa dos playoffs.