Com uma atuação espetacular de Jimmy Butler, o Miami Heat buscou uma forte virada sobre o Milwaukee Buck na noite desta segunda-feira e se aproximou da classificação às semifinais dos playoffs da Conferência Leste da NBA. Em casa, o Heat fez 119 a 114 na melhor equipe da temporada regular. Em outro jogo da noite, o Los Angeles Lakers superou o Memphis Grizzlies.

Em Miami, o time da casa abriu 3 a 1 na série melhor de sete jogos sobre os Bucks. Apesar do favoritismo e da grande performance exibida ao longo de toda a temporada regular, a equipe de Milwaukee está a apenas uma derrota da eliminação. O jogo 5 do confronto, que poderá ser decisivo, será disputado na quarta, na casa dos Bucks.

Correndo atrás do prejuízo nesta série, os Bucks contaram com o reforço de Giannis Antetokounmpo nesta segunda. Voltando de lesão, o grego fez a sua parte ao obter um “triple-double” de 26 pontos, 13 assistências e 10 rebotes. E teve o apoio do “double-double” de Brook López, com seus 36 pontos e 11 rebotes.

A dupla, contudo, não conseguiu evitar a reação inesperada do Heat nos minutos finais da partida. Os Bucks chegaram a liderar o placar por 14 pontos de último quarto. Mas permitiu a reação, liderada por Butler, que chegou aos 56 pontos e acumulou diversos recordes em apenas uma noite.

Além de obter sua melhor marca pessoal em pontos na carreira, ele se tornou o maior pontuador da história do Heat num jogo de playoffs. E empatou no quarto lugar, com Michael Jordan, Wilt Chamberlain e Charles Barkley, como a maior pontuação em playoffs. Jordan, com uma marca ainda mais expressiva, é o grande recordista, com 63 pontos, em 1986. Elgin Baylor vem em segundo, com 61, 1962. E Donovan Mitchell é o terceiro, com 57, em 2020.

“Sabíamos que éramos capazes (de virar), mesmo que ninguém fora deste ginásio, fora desta área e fora desta organização, acreditasse em nós. Tudo bem. Apenas queremos continuar a fazer o que consideramos possível”, comentou Butler.

Em outro jogo da noite, os Lakers também abriram 3 a 1 na série contra o Memphis Grizzlies, em mais um resultado inesperado. Assim como os Bucks, os Grizzlies fizeram campanha claramente superior ao adversário na temporada regular. Mas vêm enfrentando dificuldades neste confronto, com chances de eliminação já no próximo jogo, quarta-feira, em Memphis.

Em Los Angeles, o duelo também foi equilibrado, definido somente na prorrogação: 117 a 111. LeBron James comandou os anfitriões, com 22 pontos, 20 rebotes e sete assistências. Mas o cestinha da equipe foi Austin Reaves, com 23.

A grande performance individual em termos de pontos foi de Desmond Bane, responsável por 36 pontos. Mas, sozinho, não evitou mais um tropeço dos Grizzlies, então favoritos a ficar com a vaga na semifinal da Conferência Oeste.

O confronto foi equilibrado em cada período, com oito empates ao longo de toda a partida, além de oito mudanças na dianteira do placar. No tempo normal, as equipes ficaram no 104 a 104. E, na prorrogação, num ritmo ainda mais intenso, os Lakers conseguiram abrir a vantagem para sacramentar a vitória.

Confira os resultados desta segunda-feira:

Miami Heat 119 x 114 Milwaukee Bucks

Los Angeles Lakers 117 x 111 Memphis Grizzlies

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Boston Celtics x Atlanta Hawks

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns x Los Angeles Clippers