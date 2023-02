Apresentado oficialmente nesta quarta-feira, Caio Paulista confirmou que desembarcou no São Paulo para atuar como lateral, e não como atacante, posição na qual construiu a maior parte de sua carreira. O reforço, nova opção do técnico Rogério Ceni para o lado esquerdo, contou que se inspira em Marcelo, que brilhou com a camisa do Real Madrid e da seleção brasileira, para poder se destacar na nova posição.

“Vejo muito vídeo do Marcelo atuando no Real Madrid, vejo vídeos do Alaba, que agora atua também como zagueiro. Vi como fecham defensivamente e como agem ofensivamente. Isso tem me ajudado”, declarou Caio Paulista, após exibir a camisa do São Paulo com o número 38, ao lado do presidente do clube, Julio Casares.

Apesar de ser apresentado somente nesta quarta, o jogador já fez sua estreia com a camisa do São Paulo. No fim de semana, entrou no segundo tempo do clássico com o Corinthians. E, curiosamente, atuou na lateral direita, na vaga de Orejuela, embora tenha sido contratado para jogar no lado oposto.

Caio Paulista garantiu estar confortável na lateral. “Eu sou um jogador que tenho boa recomposição defensiva, mesmo quando era atacante. Quando fui para lateral esquerda, eu já fazia bem no corredor lateral. Eu jogava pela direita e jogar na esquerda é diferente. Evolui bastante na marcação e não importa se de lateral ou atacante”, afirmou.

Ele revelou que a mudança de posição foi causada por Fernando Diniz, atual treinador do Fluminense e ex-São Paulo. “Eu lembro que estavam me utilizando de atacante e teve um dia que ele perguntou se eu estava confortável de jogar na lateral. Eu disse que sim, ele contou comigo. Foi me explicando e os meus companheiros me ajudaram. Não foi fácil, mas confortável”, garantiu.

Aos 24 anos, o lateral disse que evoluiu bastante com Diniz no Flu. “Ele trabalha muito com a gente, faz o jogador evoluir, evoluí muito com ele. Eu era só velocista, mas ele me ensinou a pensar o jogo e ocupar outros lugares do campo. Evoluí bastante e espero evoluir mais com o Rogério e fazer uma temporada boa”, projetou. “Estou muito feliz (aqui). Minha família também. É uma honra vestir esta camisa.”