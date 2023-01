Leonardo Sguarezi/SECS

Com direito a muito calor, começou neste sábado (7) o Campeonato Paranaense de Futevôlei na praia de Caiobá, em Matinhos. O evento, em sua fase eliminatória, conta com a participação de mais de 200 atletas amadores e profissionais que estão competindo em duplas divididas em cinco categorias, cujas finais estão marcadas para domingo (8).

A competição está inserida dentro da programação da operação Verão Maior Paraná e também faz parte dos Jogos da Aventura e Natureza, que tem o objetivo de fomentar o turismo regional através de atividades esportivas. O Futevôlei abre a série de competições oficiais, que também contará com Surfe, Motocross e Hand Beach, entre outras. O calendário completo está disponível no site www.verao.pr.gov.br.

Segundo o secretário de Estado do Turismo e coordenador geral do Verão Maior Paraná, Hélio Wirbiski, o campeonato tem impacto direto no movimento de turistas no Litoral. “A ideia é que o esporte seja um indutor do turismo com a atração de mais pessoas para o nosso Litoral, que consumam no comércio e fomentem a economia local”, afirmou. “Os atletas vêm para cá e ficam hospedados com suas famílias, além de atraírem a atenção dos veranistas. Hoje são as eliminatórias e amanhã as finais e assim será com outros esportes até o final do verão”, concluiu Wirbiski.

De acordo com o organizador do campeonato de Futevôlei, Dinei Dias, a competição valoriza os atletas locais e fomenta a formação de novos profissionais. “Estamos bem felizes com a participação de um número expressivo de atletas e do público presente na arena. O Litoral do Paraná é maravilhoso e nada melhor do que o Futevôlei, com a presença de atletas de nível nacional para valorizar este cenário”, disse.

Um dos destaques da competição é Gabriel da Cruz, mais conhecido como Lapiseira, atleta profissional de Curitiba. “É um prazer imenso participar novamente do campeonato, que no ano passado acabamos em terceiro lugar, e esperamos levar este título para Curitiba”, contou. “O evento tem uma das melhores estruturas que eu já vi e que bate de frente com muitos eventos nacionais, podendo facilmente sediar uma etapa do Campeonato Brasileiro”, finalizou Lapiseira.

Também presente no evento, a atleta amadora Andressa da Cunha, comemorou o visível aumento da participação feminina na modalidade. “Eu comecei a praticar futevôlei há seis anos exatamente aqui nas areias de Caiobá e nesse período muita coisa mudou e hoje eu vejo muito mais mulheres participando tanto na categoria feminina quanto nas duplas mistas”, apontou. “A estrutura está sensacional não só aqui na arena, com três quadras e arquibancada, mas em vários pontos do Litoral. A organização está de parabéns”, elogiou a jogadora.

JOGOS DA AVENTURA E NATUREZA – O projeto foi criado em 2019 com o objetivo de unir a prática esportiva, o turismo e a natureza com a realização de eventos itinerante, em todo o território paranaense. Trata-se de uma iniciativa pioneira no Brasil e que visa gerar benefícios esportivos e econômicos aos municípios que sediam as atividades.

Desde a sua criação, os Jogos da Aventura e Natureza (JANs) contaram com a participação de mais de 150 mil atletas em suas variadas competições. Todas as modalidades foram chanceladas pelas respectivas federações esportivas, que encamparam a proposta do Governo do Estado e passaram a integrar o calendário oficial dos jogos.

Na próxima semana, serão realizados jogos de vôlei com a presença de estrelas como os ex-jogadores e medalhistas olímpicos brasileiros Giba e Emanuel. Além das competições, também são realizadas oficinas e cursos relacionados à prática esportiva em comunidades e escolas. Em 2022, a iniciativa recebeu o prêmio nacional Top Inovation da Uninter, na categoria Desporto.

VERÃO MAIOR PARANÁ – Além dos esportes, Verão Maior Paraná tem atividades de lazer, aulas de ginástica, danças, caminhadas e recreação infantil, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além das praias de água doce dos municípios de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.