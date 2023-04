Dorival Júnior não teve tempo para implementar grandes mudanças no São Paulo, já que foi contratado na quinta-feira e deu apenas um treino na sexta antes do jogo com o América Mineiro neste sábado. Por isso, segundo Calleri, o novo treinador começou sua segunda passagem pelo time tricolor fazendo o simples, o que foi suficiente para o triunfo por 3 a 0, no Morumbi, pela segunda rodada do Brasileirão.

“Dorival é um cara que fez o simples, pegou um pouco do que o Rogério (Ceni) estava fazendo. A coisa foi bem”, resumiu o centroavante argentino. Ele marcou o segundo gol na vitória deste sábado. Luciano fez o primeiro e Marcos Paulo selou a vitória.

O placar é elástico, mas enganoso, uma vez que os mineiros dominaram o jogo em vários momentos, mas não tiveram a mesma eficiência que os paulistas. “Resultado importante. Fizemos bom jogo contra o Botafogo, e a bola não entrou. Hoje, eles tiveram mais chances, mas nós que fizemos os gols. Hoje caiu do nosso lado, então vamos comemorar uma vitória muito importante para nós”, afirmou Calleri.

Um dos líderes da equipe, o centroavante quis enaltecer Rogério Ceni com quem conviveu durante 18 meses até o trabalho do técnico ser interrompido com a demissão nesta semana. Ídolo máximo do clube como jogador, o ex-goleiro foi homenageado pela principal organizada são-paulina no Morumbi. A Independente estendeu um bandeirão com o rosto de Ceni na arquibancada.

“Não quero deixar de agradecer ao Rogério, para mim um pai, e essa vitória também vai para ele”, dedicou Calleri. O próximo compromisso do São Paulo é contra o Ituano, na terça-feira, às 21h30. O time joga em Itu com a obrigação de vencer o rival para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil, pois empatou o duelo de ida sem gols.