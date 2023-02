O Brasil não tem mais representantes na disputa de simples do Rio Open. Último atleta do País n a disputa, Thiago Monteiro caiu diante do britânico Cameron Norrie no último jogo da noite desta quarta-feira, pelas oitavas de final, com duplo 7/5.

Os brasileiros já haviam lamentado a queda do jovem João Fonseca na segunda-feira, diante de Alex Molcan, e viu nesta quarta Mateus Alves ser eliminado por Carlos Alcaraz e Thomaz Bellucci se despedir da carreira com derrota para Sebastian Baez. A esperança estava toda em Monteiro.

Depois de grande vitória sobre Dominic Thiem na estreia, Thiago Monteiro chegou empolgado para seu segundo confronto da carreira contra o britânico – havia ganho no Aberto de Auckland de 2020. Mas o começo não foi nada animador, logo com o serviço desperdiçado.

A quebra logo de cara assustou o brasileiro, que só conseguiu reagir no sexto game, ao devolver a quebra e igualar o jogo em 3 a 3. Ele chegou a virar, antes de sucessivas quebras até o rival ir para o saque com 6 a 5 e não decepcionar, fechando por 7 a 5.

No segundo set, eles foram iguais até 2 a 2, quando o britânico quebrou. Com 5 a 3, Norrie teve três match points e não aproveitou. Foi para o saque com 5 a 4 e viu o brasileiro empatar em 5 a 5. Monteiro voltou para o jogo e não aproveitou o serviço, mais uma vez sendo superado. O britânico abriu 40 a 0, viu Monteiro salvar duas vezes, mas acabar falhando na terceira ao mandar para fora a chance de igualar o game e dar adeus à competição.