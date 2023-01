A ex-jogadora de futebol Camila Arlati morreu na noite de sexta-feira, em Campinas. Ela tinha 25 anos e atuou pelo Vasco da Gama em 2022 e pela Ponte Preta em 2021.

A morte ocorreu após um acidente de carro sofrido pela ex-atleta entre terça e quarta-feira. O acidente aconteceu em uma estrada entre Hortolândia e Monte Mor. Ela estava internada no Hospital Samaritano de Campinas desde então, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

Nas redes sociais, o perfil do Vasco lamentou a morte da atleta. “É com enorme tristeza que o Vasco da Gama recebe a notícia do falecimento da nossa ex-atleta Camila Arlati. Desejamos muita força aos familiares, amigos e torcedores nesse momento de extrema dor. Obrigada por honrar nossa camisa, Camila.”

Quem também se manifestou foi a Ponte Preta, que prestou condolências nas redes sociais. “É com profunda tristeza que a Ponte Preta recebe, nesta manhã de sábado, a notícia do falecimento da nossa ex-atleta Camila Arlati, de 25 anos, vítima de acidente de carro. Camila disputou o Brasileiro Feminino de 2021. Nossas condolências. Obrigado por honrar nosso manto, Camila.”

Camila também jogou a Taça das Favelas pela equipe do Athletico Unidos, time amador do bairro São Marcos, de Campinas, e planejava disputar a edição de 2023.