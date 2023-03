Divulgação/LHPR

A cidade de Goioerê, no Noroeste do Paraná, será palco neste fim de semana da etapa de abertura do Campeonato Paranaense de Handebol Juvenil, promovido pela Liga de Handebol do Paraná. Os ginásios de esportes 10 de Agosto e do Jardim Universitário recebem as disputas de forma simultânea, a partir das 13h30 deste sábado (18).

Durante dois dias, cerca de 350 pessoas, entre atletas, técnicos, dirigentes esportivos, árbitros e staff estarão envolvidos na competição, que é a primeira de cinco etapas. A 2ª fase acontece de 1º a 02 de abril em Toledo, em seguida, de 13 a 14 e maio a cidade de Paranaguá recebe a 3ª etapa. Em julho, de 08 a 09, Goioerê volta a receber uma etapa do estadual, que terá as decisões de 05 a 06 de agosto, em Maringá.

Vinte e duas seleções miram o título da categoria sub-18 na temporada 2023. Dispostas em chave única, os times se enfrentam pelo sistema de rodízio em um turno completo dentro de cada grupo, que é composto conforme classificação obtida nas chaves Ouro e Prata em 2022.

No naipe feminino, nove seleções estão distribuídas em dois grupos. As atuais campeãs de Londrina/FEL/Escola Biodiversidade/Oguido estão no grupo A e enfrentam São Miguel do Iguaçu, Fazenda Handebol Prefeitura de Mariluz e Unicesumar/Águas de Sarandi/AHS, enquanto que no grupo B estão Jardim Alegre, Handebol Jussara, AhandFoz/Smel/Foz do Iguaçu e Associação Maringaense de Handebol.

Treze seleções masculinas competem na temporada 2023. Os atuais vice-campeões do Jussara Handebol estão no grupo A, junto com Colégio Biodiversidade/IPEC/FEL/Londrina, Prefeitura de Cambé/Lanalli, Prefeitura de Telêmaco Borba, AhandFoz/Smel/Foz do Iguaçu, Fecam/AhanCam/Campo Mourão e Prefeitura de Arapongas; e no grupo B se encontram as equipes da Prefeitura de Ribeirão do Pinhal, Prefeitura de Toledo/ATH, ADGG/Goioerê, Prefeitura de Mandaguaçu, AHPA/Sespor/Paranaguá e Associação Maringaense de Handebol.

Quatro equipes femininas abrem a rodada, com Fazenda Handebol e Prefeitura de Mariluz, às 13h30, no Ginásio de Esportes 10 de Agosto; e São Miguel do Iguaçu e Unicesumar/Águas de Sarandi/AHS às 14 horas no Ginásio de Esportes do Jardim Universitário. A programação completa você confere pelo link l1nq.com/mKhyQ.

Acompanhe as redes sociais da Paraná Handebol para receber mais informações da competição.

A 1ª etapa do Campeonato Paranaense de Handebol Juvenil conta com o apoio da Prefeitura de Goioerê, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, do Governo do Paraná, através do Proesporte e da Copel, e tem chancela da Confederação Brasileira de Handebol (CBHb).

Leia mais: https://www.paranahandebol.com.br/products/campeonato-paranaense-de-handebol-juvenil-inicia-neste-fim-de-semana-em-goioere/