Reprodução/Band

O Canal Livre desta semana entra em campo para homenagear o maior jogador de futebol de todos os tempos, o Rei Pelé.

Em 1982, Edson Arantes do Nascimento concedeu uma entrevista exclusiva ao programa. Essa edição especial relembra a participação do Rei e comenta os principais momentos dessa conversa inesquecível que contou com a presença dos jornalistas Roberto D’Avila, Oldemário Touguinhó, Villas-Bôas Corrêa e Renato Sergio, além dos cantores Fagner e Nara Leão, do psicanalista Eduardo Mascarenhas e do diretor de televisão Maurício Sherman.

A apresentação é de Rodolfo Schneider. Fernando Mitre e Paloma Tocci completam a bancada.

O Canal Livre vai ao ar neste domingo (8), à 1h30, na tela da Band.