O atacante Germán Cano exaltou a parceria com Fernando Diniz no Fluminense e atribuiu seu crescimento em campo ao trabalho com o treinador. “Saí da zona de conforto quando conheci ele”, afirmou o autor de 44 gols na temporada passada.

“Eu saí da zona de conforto quando conheci ele. Estava em uma zona de conforto. E ele, com sua mentalidade, trocou essa ideia, e eu consegui poder fazer mais coisas junto com ele. Ficou uma conexão muito boa, dentro e fora do campo. Com a mentalidade, o trabalho, ele está adaptando o jogador a jogar deste jeito. Para mim, isso é muito bom”, declarou o artilheiro em entrevista à Conmebol.

Cano afirmou que nunca jogou no estilo que Diniz implementou no Flu, e que já rendeu o título do Campeonato Carioca. “Eu nunca tive um técnico desse jeito e quero aproveitar muito dele. Um cara que você aprende com o que ele fala dia a dia, sempre deixa um bom ensinamento para nós.”

Para o argentino, o time carioca tem um “propósito” em campo, sob o comando do treinador. “Nosso jogo é bom, temos um treinador muito bom. Temos um propósito dentro do campo, que é fazer o que ele pede. Cada dia a gente se entende melhor com ele. A maneira de jogar é muito bonita. Nunca joguei nesse estilo, e isso é muito bom para todos nós porque temos muita gente com um talento impressionante.”

Cano também revelou que o trabalho com Diniz tem trazido consequências positivas para sua vida pessoal também. “Para mim, ele é como um pai dentro e fora de campo. É um cara que trabalha muito, melhora o jogador, melhora o nosso futebol. Me dá muito conselho para fazer o melhor dentro e fora de campo.”

O Fluminense entra em campo nesta terça-feira, às 19h, pela fase de grupos da Copa Libertadores. Em um duelo direto pela liderança do Grupo D, já que os dois times estão empatados com três pontos, o clube carioca recebe o The Strongest-BOL, no Maracanã.