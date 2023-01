A decisão de David Beckham de assumir o papel de “embaixador” da Copa do Mundo do Catar foi bastante criticada por organizações de direitos humanos e pela comunidade LGBT+, mas por poucos nomes no futebol. Um dos que reprovou a escolha do astro inglês foi o ex-jogador francês Eric Cantona, que voltou a alfinetar o ex-companheiro de Manchester United.

“Se ele realmente acredita que tem que fazer essa promoção pelos motivos certos – não sei quais são eles – tudo bem. Mas, se for apenas por dinheiro, é completamente diferente. Você tem que perguntar a ele por que fez isso. Talvez ele tenha um bom argumento, mas não consigo ver nenhum”, disse o ex-atleta ao jornal britânico The Times.

Uma reportagem publicada pelo The New York Times durante o Mundial revelou a frustração dos organizadores da competição com a atuação de Beckham como “embaixador”. O astro inglês recebeu um status de estrela, maior do que de outros ex-jogadores, mas se esquivou de aparecer publicamente em alguns eventos.

“Para algumas autoridades do Catar, porém, a relutância de Beckham em se envolver, apesar de seu contrato para promover o país, e não apenas a Copa do Mundo, tem sido motivo de preocupação há meses. Na opinião deles, Beckham, ao não se manifestar e ao evitar ser questionado pela imprensa, estava exercendo sua influência de maneiras às vezes contraproducentes”, diz trecho da reportagem, que cita a quantia de R$ 776 milhões como pagamento a Beckham para exercer a função de “embaixador” do evento.

Em setembro, Cantona alfinetou Beckham ao dizer que o inglês estava cometendo um “grande erro”. “Eu não faria isso de jeito nenhum. Eu faço completamente o oposto. Em janeiro de 2022, comecei a falar sobre isso. Talvez eu tenha sido o primeiro”, disse ao site The Athletic.