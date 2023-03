Equipamentos da HJC Helmets (Crédito: Divulgação/HJC Helmets)

Praticantes de off road ganharam mais opções de equipamentos no Brasil. A Laquila, importadora e distribuidora de motopeças e acessórios para motos da América Latina, trouxe para o Brasil pela primeira vez as linhas I50 e CSMX II da HJC Helmets, marca conhecida internacionalmente por seus produtos tecnológicos, modernos e estilosos.

“Reafirmando o compromisso de fornecer capacetes da mais alta qualidade para os motociclistas, a Laquila traz, em parceria com a especialista em fabricação de capacetes, dois modelos voltados ao segmento off road”, afirma o gerente comercial de acessórios da Laquila, Mauricio Batista Santana.

Além de se destacar pelo design arrojado, os capacetes possuem revestimento de policarbonato avançado, projetado para ser leve, com ótimo ajuste e muito conforto.

A ventilação e o frescor estão garantidos através de nove entradas de ar, quatro canais de ventilação de exaustão e um interior de tecido antibacteriano com tecnologia supercool, que absorve a umidade, evita odor e mantém o piloto arejado.

Os capacetes também se destacam pela segurança, através da tecnologia da HJC de distribuição de impacto que ajuda a reduzir a aceleração rotacional em caso de acidente.

O modelo I50 conta ainda com ajuste de faixa de óculos de dupla posição e uma pala flexível, que dobra ao invés de quebrar. O mesmo recurso equipa a versão I50 Spielberg Red Bull Ring, de design agressivo e atraente. O preço sugerido do I 50 é de R$ 1.669,00. Já o CSMX ll tem preço sugerido de R$ 1.099,00. A Laquila fica Avenida Ricieri Bernardi, 283, Campina Grande do Sul – PR.