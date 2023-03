O Água Santa tem um grande problema para os dois jogos da final do Paulistão, contra o Palmeiras. Isso porque o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP) julgou o zagueiro e capitão Rodrigo Sam pela expulsão diante do Red Bull Bragantino e puniu o atleta com quatro jogos de suspensão.

O lance ocorreu na semifinal. Após disputa de bola no meio-campo, o árbitro marcou falta de Rodrigo em Artur, do Bragantino. Os dois jogadores, porém, se desentenderam, mas Rodrigo foi mais enérgico e acabou encostando a cabeça no rosto do adversário, que caiu no gramado.

O árbitro Raphael Claus entendeu como agressão e expulsou o jogador de forma direta, além de dar cartão amarelo para Artur.

Com a expulsão, Rodrigo Sam foi enquadrado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por “praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente”. A suspensão prevista para esses casos varia de quatro a 12 partidas.

O jogo contra o Bragantino terminou empatado por 1 a 1, mas o Água Santa levou a melhor nos pênaltis e venceu por 4 a 2. As finais contra o Palmeiras serão disputadas nos próximos dois domingos. O primeiro será realizado na Arena Barueri e o segundo, no Allianz Parque.