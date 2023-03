O Capivariano confirmou a sua vaga na segunda fase do Campeonato Paulista da Série A3. Neste domingo à tarde foi até a cidade de Matão e venceu a Matonense, por 3 a 1, chegando aos 26 pontos, em terceiro lugar. O EC São Bernardo, mesmo sem jogar, garantiu sua vaga com os resultados que complementaram a 14.ª rodada, a penúltima da fase de classificação.

Agora são cinco times garantidos na segunda fase. O líder São José, com 27 pontos, e o vice-líder Marília, com 26, além de Capivariano, com 26, Grêmio Prudente, com 24 e EC São Bernardo, com 22 pontos e sete vitórias. A Itapirense, em nono lugar, com 19 pontos, só pode atingir a mesma pontuação (22), porém, tem apenas quatro vitórias.

Neste momento, completam o G-8 – zona de classificação – e estariam classificados o Desportivo Brasil, sexto com 21 pontos; o Bandeirante, sétimo com 19, mesma pontuação do Rio Preto, em oitavo. Estes três times só dependem de suas próprias forças para confirmar a classificação.

Ainda com chances estão a Itapirense, com 19 pontos, o União Suzano, com 18 pontos em 10º, e a Matonense, com 17 pontos, em 11º lugar. Eles vão precisar vencer e torcer ainda com uma série de combinações de resultados.

Outros dois jogos tinham relação com o rebaixamento. O Osasco Audax foi até Birigui, mas perdeu para o Bandeirante por 1 a 0. O time da casa se firmou dentro do G-8 e deixou o Audax na lanterna.

No Estádio Fortaleza, o Barretos fez 1 a 0 em cima do Votuporanguense e ambos continuam ameaçados de queda. O Barretos tem 16 pontos, em 13º, contra 14 pontos do time de Votuporanga, em 14º lugar.

Abaixo deles aparecem o Sertãozinho, com 13 pontos, em 15º, e o Osasco Audax, com 12 pontos, em 16º e segurando a lanterna. Estes dois últimos times seriam rebaixados se a competição acabasse agora. Tudo, porém, será definido na última rodada que vai ser realizada no próximo sábado à tarde, dia 18.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 14.ª RODADA:

SÁBADO

Desportivo Brasil 1 x 0 Marília

Rio Preto 0 x 1 São José

Grêmio Prudente 2 x 0 Red Bull bragantino II

Sertãozinho 1 x 0 EC São Bernardo

Itapirense 1 x 1 União Suzano

DOMINGO

Matonense 1 x 3 Capivariano

Bandeirante 1 x 0 Osasco Audax

Barretos 1 x 0 Votuporanguense