Divulgação/Assessoria de Imprensa

Saiba como obter bônus sem depósito em casas de apostas esportivas

Quando ouvimos falar em casas de apostas online, logo pensamos em risco financeiro. Como utilizar uma quantia específica com reais chances de auferir algum lucro? É aí que entram no mercado os bônus, vantagens dadas pelas casas de apostas esportivas aos apostadores novos que se cadastrarem em seus sites.

Neste artigo conheceremos um pouco mais do universo das Casas de apostas, seu funcionamento junto ao público brasileiro e a desnecessidade de depósito prévio por parte de algumas delas. Os famosos bônus sem depósito.

Como começar a apostar

Para usar esse tipo de oferta, o usuário não precisa fazer um depósito para começar a jogar, podendo o benefício vir em vários formatos, como seguro de apostas, cashback, apostas grátis e até mesmo créditos diretamente na conta. Assim, o novo apostador experimenta e testa suas habilidades nas casas de apostas sem medo de perder dinheiro. E é justamente esse atrativo que, no final das contas, traz mais apostadores para o mercado.

A vantagem é que as apostas grátis aparecem disponíveis tanto em bônus de boas-vindas quanto em promoções pontuais. Neste último caso, a validade costuma ser mais curta e os requisitos de odds mínimas são mais rigorosos, daí porque ser aconselhável que se leia com muita atenção e cautela, os Termos e Condições de Uso.

Como usar os bônus oferecidos

Quando falamos desses bônus, três critérios precisam ser atendidos para que os benefícios sejam transformados no dinheiro a ser pago ao apostador.

O bônus sem depósito, então, deve atender primeiramente ao rollover, que determina quantas vezes você precisa jogar utilizando o bônus e qual o valor que precisa ser atingido para que os valores de bônus gratuitos sejam convertidos em créditos válidos para retirada em sua conta; ou seja, quanto menor o rollover, mais fácil sua conversão em cash.

Em seguida, o bônus sem depósito deve atender as odds mínima. As odds são as cotações de cada time em uma jogada e, em geral, indicam o valor pago para cada centavo apostado. Assim, as chamadas odds mínimas são as cotações determinadas pelas casas de apostas esportivas para o mercado, quer ele se dê em forma de créditos em conta, através de seguro, de cashback ou até mesmo nas apostas grátis.

E tudo isso deve atender, claro, ao prazo de validade da promoção, o qual deve ser estabelecido com datas fixadas por cada casa de apostas. Muitas vezes, as apostas grátis estão relacionadas a um jogo específico, portanto é necessário que o usuário atente para o horário e a data inicial do torneio que oferece o bônus.

Dizem os especialistas que a aposta grátis é uma ótima oportunidade para investir em um azarão (também conhecido como zebra), que é quem tem menos probabilidade de sair vencedor de uma aposta, e aumentar seu saldo.

As plataformas Bet365, Betway, Betfair, Betano e 22BET são exemplos de casas de apostas no mercado que oferecem ótimas condições para os apostadores, com grande diversidade de promoções, possibilitando transações via Pix. Além disso, é também uma alternativa para os saques, pois muitas casas de apostas já estão oferecendo essa opção.

A real situação das apostas no Brasil

Ao contrário de outros países, a exemplo de Estados Unidos e várias nações Europeias, as apostas esportivas no Brasil guardam uma particularidade: a falta de legislação específica.

Em que pesem as várias idas e vindas – ou tentativas – de regulamentar a matéria, a Lei nº 14.183, sancionada em julho de 2021 pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro passou a oferecer uma alteração na tributação e distribuição da arrecadação dessas apostas, mas ainda assim, não há a regulamentação específica.

Apesar disso, as apostas esportivas ainda são bastante populares no Brasil e existem várias casas de apostas online que aceitam clientes brasileiros, mas é importante certificar-se de que esses sites sejam licenciados e se o jogo escolhido, em particular, está regulamentado antes de arriscar qualquer quantia em dinheiro.

Ou seja, antes de investir, é prudente que se verifique se o modelo da aposta que se deseja fazer se encaixa na modalidade “apostas de quota fixa”, estas sim autorizadas pelo Governo Federal através da Lei nº 13.756/2018.